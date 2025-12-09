Bomberos de Ensenada realizaron una cena para recaudar fondos

Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1
Tras varios días de preocupación y alerta por la crisis económica latente en la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Ensenada -que conllevó hasta una movilización en la puerta de la entidad a fines de noviembre-, el sábado pasado, a salón repleto, se realizó la Cena Show cuyo objetivo era la reparación del salón histórico.
Según manifestaron los que estuvieron presente, en la celebración se respiró un “verdadero clima de fiesta”.
A la cita asistieron tanto vecinos ensenadenses como autoridades empresariales, concejales de fuerzas políticas y autoridades de la Comuna de Ensenada.
Durante el encuentro, se sortearon entre los presentes una bicicleta todo terreno, un reloj y una motocicileta de 110 cilindradas.
Asimismo, también se sorteó una bicicleta todo terreno en el cuartel central y los tres destacamentos.
También participaron los artistas Jimena Carmona, Carlos Roldán, Maximiliano Racciopi y Adrián Toledo, quien estuvo a cargo de la locución.
De la entidad, también, agradecieron la colaboración de los auspiciantes y de la Agrupación Tradicionalistas La Montonera, que se encargó de preparar el asado.
Además, se destacó la colaboración del Grupo Hilos de Plata, que realizaron los centros de mesa, y de la Municipalidad de Ensenada.
En tanto, a través del documento compartido, la entidad concluyó: “Con la convicción que, de los momentos difíciles, la salida siempre es colectiva. Seguiremos encontrándonos día a día en nuestra labor”.
