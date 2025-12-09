Cruzada por un niño que quedó cuadripléjico

Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1
Thiago Vera tiene 6 años y hace dos fue víctima de un tremendo accidente vial, al ser impactado por un auto que corría una picada
Desde hace dos años, la vida de Thiago Vera y de toda su familia cambió para siempre. Tenía apenas cuatro años cuando un auto que corría una picada impactó de frente contra el vehículo en el que viajaba a Punta Lara. Desde entonces, el pequeño quedó cuadripléjico, con respiración asistida y bajo cuidados constantes. Hoy, con solo 6 años, su entorno sostiene una cruzada para reunir el dinero necesario que le permita acceder a un tratamiento de alta complejidad en el exterior, una alternativa que podría darle una mejor calidad de vida.
El 8 de octubre 2023, en horas de la tarde, un Ford Falcon corriendo picadas contra un Renault 9 los embistió. “Thiago quedó sin signos vitales, lo reanimaron y lo trasladaron al Gutiérrez”, contó su abuela, Marina Malizia, al diario EL DIA. Dos días después fue operado para salvarle la vida, pero la lesión medular fue irreversible: “quedó cuadripléjico al 100 por ciento”.
Desde entonces, su familia sostiene una lucha diaria, para garantizarle cuidados, estabilidad y una oportunidad de mejorar. El niño, que además tiene diagnóstico de TEA (Trastorno del Espectro Autista), es extremadamente sensible a los ruidos fuertes. “A Thiago no le funciona ningún órgano desde el accidente, solo su corazón y su cabeza. Entiende todo. No puede hablar por la traqueotomía. Se alimenta por sonda nasogástrica, va de cuerpo por medicación, hace pis por sonda intermitente y respira gracias a un respirador conectado 24/7”, explicó su abuela.
El proceso de internación fue largo y agotador. “Estuvo 14 meses en terapia intensiva hasta que logramos terminar la terapia acá en casa. La única manera de tenerlo con nosotros era hacer una terapia intensiva en casa, y gracias a la colaboración de la gente lo logramos”, contó Malizia.
La familia inició una campaña solidaria para costear un tratamiento con células madre que podría mejorar la movilidad o la respiración del niño. “Son tratamientos muy efectivos, pero muy costosos. Encontramos clínicas en México y en Tailandia”, detalló Malizia. Además, por su condición, el traslado debe hacerse en avión sanitario con asistencia médica constante: “Habría que trasladarlo como está acá en casa, todo conectado”.
Se organizan rifas y colectas. “Una camiseta la donó Gimnasia, otra Estudiantes y otra Villa San Carlos. Nosotros hacemos las rifas para recaudar”, explicó la abuela, quien, además recordó: “El alias oficial es ´Todosconthiagoveraa´a nombre de Brenda Genovese. Hay que prestar atención porque nos han truchado el alias con cuentas falsas y no nos llegaba la colaboración de la gente”, advirtieron.
