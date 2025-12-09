Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Puede ser tratado en méxico o tailandia

Cruzada por un niño que quedó cuadripléjico

Thiago Vera tiene 6 años y hace dos fue víctima de un tremendo accidente vial, al ser impactado por un auto que corría una picada

Cruzada por un niño que quedó cuadripléjico

la familia se moviliza para mejorar la vida de thiago / el dia

9 de Diciembre de 2025 | 02:26
Desde hace dos años, la vida de Thiago Vera y de toda su familia cambió para siempre. Tenía apenas cuatro años cuando un auto que corría una picada impactó de frente contra el vehículo en el que viajaba a Punta Lara. Desde entonces, el pequeño quedó cuadripléjico, con respiración asistida y bajo cuidados constantes. Hoy, con solo 6 años, su entorno sostiene una cruzada para reunir el dinero necesario que le permita acceder a un tratamiento de alta complejidad en el exterior, una alternativa que podría darle una mejor calidad de vida.

El 8 de octubre 2023, en horas de la tarde, un Ford Falcon corriendo picadas contra un Renault 9 los embistió. “Thiago quedó sin signos vitales, lo reanimaron y lo trasladaron al Gutiérrez”, contó su abuela, Marina Malizia, al diario EL DIA. Dos días después fue operado para salvarle la vida, pero la lesión medular fue irreversible: “quedó cuadripléjico al 100 por ciento”.

Desde entonces, su familia sostiene una lucha diaria, para garantizarle cuidados, estabilidad y una oportunidad de mejorar. El niño, que además tiene diagnóstico de TEA (Trastorno del Espectro Autista), es extremadamente sensible a los ruidos fuertes. “A Thiago no le funciona ningún órgano desde el accidente, solo su corazón y su cabeza. Entiende todo. No puede hablar por la traqueotomía. Se alimenta por sonda nasogástrica, va de cuerpo por medicación, hace pis por sonda intermitente y respira gracias a un respirador conectado 24/7”, explicó su abuela.

El proceso de internación fue largo y agotador. “Estuvo 14 meses en terapia intensiva hasta que logramos terminar la terapia acá en casa. La única manera de tenerlo con nosotros era hacer una terapia intensiva en casa, y gracias a la colaboración de la gente lo logramos”, contó Malizia.

La familia inició una campaña solidaria para costear un tratamiento con células madre que podría mejorar la movilidad o la respiración del niño. “Son tratamientos muy efectivos, pero muy costosos. Encontramos clínicas en México y en Tailandia”, detalló Malizia. Además, por su condición, el traslado debe hacerse en avión sanitario con asistencia médica constante: “Habría que trasladarlo como está acá en casa, todo conectado”.

Se organizan rifas y colectas. “Una camiseta la donó Gimnasia, otra Estudiantes y otra Villa San Carlos. Nosotros hacemos las rifas para recaudar”, explicó la abuela, quien, además recordó: “El alias oficial es ´Todosconthiagoveraa´a nombre de Brenda Genovese. Hay que prestar atención porque nos han truchado el alias con cuentas falsas y no nos llegaba la colaboración de la gente”, advirtieron.

