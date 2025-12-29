Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |UNA DE LAS NOVEDADES GEOPOLÍTICAS DEL AÑO

La bandera de One Piece, símbolo de la rebeldía de la Generación Z

Se trata de un potente movimiento juvenil que resiste y protesta contra los gobiernos, desde Asia a Latinoamérica

La bandera de One Piece, símbolo de la rebeldía de la Generación Z

Una de las protestas recientes en México con el estandarte de One Piece / AFP

29 de Diciembre de 2025 | 02:04
Edición impresa

La bandera Jolly Roger de One Piece es una calavera caricaturesca con dos huesos cruzados y un sombrero de paja, emblema de los Piratas liderados por Monkey D. Luffy, que representa la rebeldía y la lucha contra sistemas corruptos, y ha sido adoptada recientemente por la Generación Z como símbolo de protesta global contra gobiernos injustos, trascendiendo el manga a manifestaciones reales en varios países, incluso en Argentina. Ya han caído líderes en Nepal, Madagascar y Bulgaria

Quienes la enarbolan la ven como un emblema contra la opresión y la corrupción, y también como una señal de unión generacional entre los que crecieron con One Piece, la serie que data de 1997.

En diversos contextos, desde protestas en Hong Kong hasta movimientos civiles en América Latina o el sudeste asiático, la simbología de One Piece ha aparecido en carteles y redes sociales por tres razones clave:

1) Desafío al Autoritarismo: La bandera pirata es, por definición, antisistema . Para un opositor político, usar este símbolo es una forma de decir que no reconocen la legitimidad de un régimen que considera injusto o corrupto. Es el rechazo a las “leyes del hombre” a favor de una justicia moral superior.

2) El Poder de los “Marginados”: Los personajes de One Piece son vistos como “villanos” por las autoridades, pero como “héroes” por las personas a las que ayudan. Estadualidad es muy atractiva para los movimientos de oposición que son criminalizados por sus gobiernos. Adoptar la Jolly Roger es reapropiarse de esa etiqueta de “criminal” con orgullo.

3) Iconografía de la Voluntad Heredada: Es uno de los temas centrales del manga. El sostenimiento de que un ideal no muere mientras alguien sigue portando la bandera. Esto conecta directamente con las luchas sociales que pasan de generación en generación; aunque un líder sea encarcelado o caiga, el símbolo (la bandera) mantiene viva la causa.

EL IMPACTO LATINO

En Latinoamérica, el uso de la Jolly Roger de One Piece ha tenido un impacto reciente y muy marcado, especialmente durante el año 2025 . El movimiento principal que la ha adoptado es la llamada Generación Z , uniendo reclamos locales con la simbología global del anime. Los dos países donde su presencia ha sido más notable son Perú y México.

A partir de septiembre de 2025, la bandera de los Piratas del Sombrero de Paja se convirtió en un ícono de las protestas en Lima. Los jóvenes salieron a las calles para protestar contra la inseguridad ciudadana, la corrupción gubernamental y la falta de transparencia en la gestión pública.

Los manifestantes identificaron al gobierno peruano con los “Dragones Celestiales” o el “Gobierno Mundial” (los villanos de la serie que son intocables y corruptos). Adoptar la bandera de Luffy representaba la intención de “liberar al pueblo” de un sistema que no los representa.

En México, en noviembre de 2025, el colectivo Generación Z convocó a marchas utilizando la Jolly Roger como estándar principal. Las manifestaciones se centraron en la exigencia de seguridad ante la violencia del narcotráfico y el rechazo a ciertas políticas gubernamentales.

El símbolo se utilizó en carteles digitales y banderas físicas en marchas. Para ellos, Luffy representa al “forastero” que logra organizarse para enfrentar una estructura de poder opresiva y violenta.

Aunque de manera menos organizada que en Perú, la bandera también ha aparecido en Argentina y en Chile, donde persiste como un símbolo de desobediencia civil heredado de las estéticas de protesta post-2019, aunque su uso en 2025 ha sido más esporádico comparado con el sudeste asiático o Perú.

LA GENERACIÓN Z

La Generación Z (también conocida como Centennials o Zillennials ) es el grupo demográfico que sucede a los Millennials. Aunque las fechas exactas varían según los sociólogos, generalmente se definen como las personas nacidas entre 1997 y 2012 .

Lo que hace única a esta generación no es solo su edad (hoy tienen entre 13 y 28 años), sino que son los primeros nativos digitales reales : no “aprendieron” a usar internet, nacieron con él.

¿Por qué se sienten identificados con los “Piratas”? Para un joven de la Generación Z, el mundo actual se parece mucho al de One Piece : un sistema rígido (el Gobierno Mundial) gestionado por personas mayores que no entienden la tecnología ni las nuevas sensibilidades, y que parecen estar “destruyendo el futuro”.

Convertirse en un “pirata” (metafóricamente) es su forma de decir que van a construir sus propias reglas fuera de un sistema que sienten que ya está roto.

Resumen rápido: son pragmáticos, hiperconectados, ansiosos por el futuro pero decididos a cambiar el presente mediante la autenticidad y la desobediencia creativa.

 

La movida que llegó a Argentina a través de las marchas estudiantiles
