Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
Reforma laboral: el Gobierno negocia votos en el Senado mientras sindicatos y gobernadores disputan poder y cajas
La llegada inesperada de dos gemelas y un trillizo en La Plata
La economía de 2026, entre límites del mercado interno y la estabilidad
"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II
Tsunamis de un metro, pozos, canaletas y crecidas: los riesgos y secretos de las playas locales
Casas solas, un peligro: desvalijaron a un penitenciario en Arana
“La virgen de la tosquera”: el universo de Mariana Enriquez en la gran pantalla
El agua, cada vez más templada: qué pasa con el mar en la Costa
Por qué no remonta el uso de la capacidad instalada en la industria
El calendario de deuda vuelve a poner a prueba al programa económico
Del show de Milei y el Chaqueño el “dardo” de Lali: un mix de acting farándula y política
Gesto de Trump a Milei: invitó al país a la Junta de la Paz por Gaza
Platenses piden hablar sobre la ola delictiva con las autoridades
La suba de las canastas frenó la baja de la pobreza en el cierre de 2025
Cómo reaccionaron en el sector productivo tras la firma del acuerdo
Tras un inicio aceptable, Pinamar espera una segunda quincena mejor
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El fallecimiento de José Buenaventura Anacleto, a los 92 años, produjo un hondo pesar en distintos ámbitos de la Ciudad. Había nacido el 8 de marzo de 1933 en El Dique. Sus padres, José Anacleto y Clara Miceli, inmigrantes italianos, desde muy temprano le transmitieron la cultura del trabajo, el esfuerzo y el valor de la familia. Luego nacieron sus hermanos, Juan Carlos y Ángela (“Quela”), con quienes mantuvo un vínculo cercano, entrañable y también laboral.
Desde muy joven comenzó a trabajar como ayudante de su padre en la construcción, iniciando un recorrido laboral que siempre estuvo ligado a ese rubro y a emprendimientos familiares: hacia 1952, José, su padre y sus hermanos fundaron un corralón de materiales de construcción y fábrica de polvo de ladrillos en la avenida 122 entre 52 y 53. Y en 1971 crearon la empresa José Anacleto e Hijos, dedicada a la venta de sanitarios y revestimientos, que continúa hasta hoy. También fue socio fundador de APA Autopartes.
En 1960 se casó con Nélida Saggio, su compañera de toda la vida, con quien formó una familia fundada en el amor, el respeto y la presencia constante. Juntos criaron a sus cuatro hijas, Adriana, Marcela, María Alejandra y Andrea, y las acompañaron en su crecimiento personal y profesional. Además, construyó un vínculo de amor y respeto con sus hijos políticos, al considerarlos parte esencial de la familia. Con el tiempo, su vida se fue poblando de once nietos y cuatro bisnietos, con quienes mantuvo una relación cercana, amorosa y cómplice.
Hombre de pasiones simples y profundas, fue aeromodelista y socio activo del Club de Aeromodelismo de La Plata, donde cosechó fuertes vínculos de amistad. Fue amante de los viajes, la fotografía y la cocina casera. También honraba sus raíces italianas elaborando vinos, conservas y embutidos que compartía con familiares y amigos.
Fue un apasionado de los deportes, especialmente del fútbol, hincha ferviente y socio vitalicio de Gimnasia.
José Buenaventura Anacleto será recordado en la Ciudad como un hombre de trabajo, honesto, de valores firmes, protector de su familia y dueño de un humor particular. Su vida dejó una huella silenciosa y profunda, construida con dignidad, coherencia, amor y respeto.
LE PUEDE INTERESAR
Embarazos múltiples: una rareza que exige alta complejidad
LE PUEDE INTERESAR
Cementerio: quejas por los ingresos “tapiados”
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí