Brutal ataque en La Plata: cuatro personas detenidas por dejar gravemente herido a un joven 

Un violento episodio ocurrido durante la madrugada del domingo generó conmoción en la ciudad de La Plata. Un joven de 24 años fue brutalmente atacado en la zona de calles 142 y 57 y terminó internado en estado grave, tras sufrir severas lesiones que obligaron a una intervención quirúrgica de urgencia.
El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana y fue denunciado inicialmente por personal policial. Tras una serie de averiguaciones y testimonios recolectados por efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría Tercera, se logró identificar a los presuntos autores materiales de la agresión.
Como resultado del operativo, cuatro personas fueron aprehendidas, dos mujeres mayores de edad y dos adolescentes de 16 años, todos acusados del delito de lesiones graves. Los implicados fueron trasladados a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia.
Según se informó oficialmente, la víctima —de nacionalidad uruguaya— sufrió heridas de extrema gravedad, principalmente en una de sus piernas, por lo que debió ser intervenida quirúrgicamente. Tras la operación, permanece estable pero intubado, bajo estricta observación médica.
La Unidad Funcional de Instrucción N°7 avaló la aprehensión de las dos mujeres mayores y dispuso que sean presentadas en audiencia durante la jornada, junto con la actualización del informe médico legal de la víctima. En tanto, la Fiscalía del Joven en turno ordenó el alojamiento de los dos menores involucrados en un centro de recepción de La Plata.
La investigación continúa para determinar las circunstancias y el móvil del ataque, mientras se esperan nuevas actuaciones judiciales en una causa que generó fuerte preocupación por el nivel de violencia registrado.
