La Provincia tendrá unos 530 mil empleados públicos en 2026

La provincia de Buenos Aires contará en 2026 con unos 530 mil empleados públicos, de acuerdo con el detalle del Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo y aprobado por la Legislatura. El número surge del relevamiento de los cargos presupuestados en la administración central y los organismos descentralizados, que en conjunto conforman el universo del empleo público bonaerense.

En total, el Estado provincial prevé contar con 530.922 cargos, de los cuales 364.825 corresponden a planta permanente y 166.097 a personal temporario. En términos generales, esto implica que cerca del 70% del empleo público provincial es estable, aunque esa proporción varía de manera significativa según el área y el tipo de organismo.

Aparte de esos 530.922 cargos, el Presupuesto 2026 menciona otros 17.947 que tienen que ver con agentes de organismos descentralizados no consolidados como la Caja de Jubilaciones del Banco Provincia, el propio Bapro, el IOMA y el Instituto de Lotería y Casinos.

De acuerdo al cálculo de recursos y gastos bonaerense para el año en curso, no se prevé la designación de nuevo personal. Pero sí están en marcha una serie de negociaciones para que personal precarizado como contratados, temporarios y becarios del área de Salud comience el proceso de pase a planta permanente. Esa efectivización forma parte de las negociaciones paritarias que los gremios estatales mantienen con el Ejecutivo bonaerense.

LA ESTRUCTURA ESTATAL

El desglose por jurisdicciones muestra que la mayor parte del empleo público bonaerense corresponde a sectores con funciones operativas intensivas y fuerte despliegue territorial, como la seguridad, la justicia, la educación y la salud.

El Ministerio de Seguridad es uno de los principales empleadores del Estado provincial, con 108.159 cargos, en su mayoría correspondientes a la Policía bonaerense y a estructuras vinculadas a la prevención y el control del delito. Se trata de la dotación más numerosa dentro de la Administración Central, con un claro predominio de la planta permanente.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por su parte, concentra 35.577 cargos, un volumen explicado principalmente por el Servicio Penitenciario Bonaerense, además de otras dependencias bajo su órbita. Este dato suele generar confusión en la lectura de las planillas presupuestarias, pero refleja el peso real del sistema penitenciario dentro del Estado provincial.

En el caso del ministerio de Salud, la cantidad de cargos presupuestados es de 61.310, de los cuales casi el 10 por ciento corresponde a personal temporario (contratados y becarios).

EL PODER JUDICIAL

Dentro del sistema judicial, el Poder Judicial cuenta con 31.564 cargos, que incluyen tanto la Administración de Justicia como el Ministerio Público. Se trata de la estructura encargada de la prestación cotidiana del servicio de justicia en todo el territorio bonaerense.

Mientras, el Consejo de la Magistratura, organismo responsable de la evaluación de los aspirantes a jueces y fiscales, tiene una dotación significativamente menor: 59 cargos, de los cuales 57 son permanentes y 2 temporarios.

EDUCACIÓN Y NIÑEZ

El mayor empleador individual del Estado bonaerense es la Dirección General de Cultura y Educación, que registra 245.812 cargos, concentrando por sí sola una parte sustancial del empleo público provincial. Su magnitud explica el peso central que tiene el sistema educativo dentro de los organismos descentralizados. Pero a ese peso específico hay que agregarle el hecho de que, en la práctica, esa dotación es mayor, ya que muchas prestaciones son pagadas a través del sistema de horas cátedra (ver aparte).

Por su parte, el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia cuenta con 3.886 cargos, vinculados a una amplia red de dispositivos, programas y servicios de atención directa a niños, niñas y adolescentes.

MINISTERIOS POLÍTICOS Y OTRAS ESTRUCTURAS

En el otro extremo del mapa estatal aparecen los ministerios de perfil político o administrativo. El Ministerio de Economía prevé 6.160 cargos, el Ministerio de Trabajo 1.489, el Ministerio de Ambiente 1.042 y el Ministerio de Comunicación Pública 662.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos registra 1.813 cargos administrativos directos. Y uno de los organismos descentralizados vinculado al área, como la Dirección de Vialidad, suma otros 1.327.

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS NO CONSOLIDADOS

Además del empleo incluido en el presupuesto consolidado, el Presupuesto 2026 registra 17.947 cargos en los denominados organismos descentralizados no consolidados, que cuentan con presupuestos propios y fuentes de financiamiento específicas.

En este grupo se destacan el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con 10.597 empleados, el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), con 4.428 cargos, y la Caja de Jubilaciones del Banco Provincia, con 2.858.

EL OTRO GRAN COMPONENTE: LAS HORAS CÁTEDRA

Más allá de los cargos, el Presupuesto 2026 contempla un segundo universo laboral de gran magnitud: el de las horas cátedra docentes. En total, la Provincia prevé 3.548.056 horas cátedra, concentradas casi en su totalidad en la Dirección General de Cultura y Educación.

De ese total, 325.551 horas corresponden a cargos titulares y 3.222.505 a designaciones temporarias, lo que implica que más del 90% del trabajo docente se sostiene sobre horas no permanentes. Se trata, en general, de profesores de escuelas secundarias e institutos terciarios, propios o conveniados, que dependen del área educativa provincial

DOS LÓGICAS LABORALES EN UN MISMO ESTADO

El panorama que surge del Presupuesto 2026 muestra un Estado provincial atravesado por dos lógicas laborales diferentes. Por un lado, áreas como Seguridad y Justicia, con estructuras grandes y mayoritariamente estables. Por otro, el sistema educativo y las políticas sanitarias, con alta incidencia de designaciones temporarias, tanto en cargos como en horas cátedra.