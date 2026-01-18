El Gobierno busca acelerar el tratamiento de la reforma laboral en el Senado para febrero
El Gobierno busca acelerar el tratamiento de la reforma laboral en el Senado para febrero
Una motociclista se encuentra en estado crítico tras un despiste en la Av. 520
Feroz incendio a metros de la cárcel de Gorina: "Los vecinos hacemos guardias"
Seis pescadores fueron rescatados en la Playa Municipal de Berisso tras la crecida del río
"Habrá respuesta": Irán advirtió a la Argentina tras la decisión de declarar a la Fuerza Quds como grupo terrorista
El Tren Roca no llega a La Plata este domingo por obras: cómo funcionará mañana
Atraparon en pleno Centro a un pirómano tras el incendio de cinco contenedores de basura
En un veloz operativo, frustraron la fuga de un ladrón tras el robo en una casa de La Plata
Acerías Berisso: el exgerente habló tras el escrache y el cierre de la fábrica
Tragedia en España: un choque entre dos trenes de alta velocidad dejó al menos 7 muertos
Ingresó el crédito chino para reactivar una represa hidroeléctrica en Santa Cruz, paralizada desde 2023
"Vil mentira": el enojo de Mirtha Legrand ante los rumores de romance entre Juana Viale y Macri
Al menos 16 muertos por incendios forestales en el centro-sur de Chile
Corrupción en la AFA: Toviggino en un escándalo por viajes al exterior con aviones privados que superan los US$ 7 millones
VIDEO. Qué se sabe del brutal ataque a un joven en Los Hornos que lo dejó gravemente herido
Presentan en La Plata un proyecto para declarar persona no grata a Milagro Sala
Reforma laboral: el Gobierno negocia votos en el Senado mientras sindicatos y gobernadores disputan poder y cajas
Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
Por fin una buena noticia: nacieron dos gemelas y un trillizo sanos en La Plata
"Si quiere decirme algo...": el cruce de Lisandro Martínez con una ex estrella del United tras la victoria en el derbi
Locura en la zona oeste de La Plata: discutió con su pareja, lo atropelló en la 520 y casi lo mata
La agenda deportiva del domingo da inicio a un certamen nacional
Jorge Rial cargó contra el Chaqueño Palavecino tras su aparición con Milei
Domingo ventoso y con alerta por la crecida del Río de la Plata
Mar del Plata alcanza 75 % de ocupación al iniciar el tercer fin de semana de enero
Volcó en Diagonal 73, dio positivo en alcoholemia y le secuestraron el auto en La Plata
La economía de 2026, entre límites del mercado interno y la estabilidad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El gobierno de Santa Cruz confirmó este domingo el ingreso de los fondos del crédito internacional chino destinados a la reactivación de la represa La Barrancosa-Jorge Cepernic. El desembolso total asciende a US$150 millones, de los cuales US 136 millones ya fueron acreditados en el país tras el pedido formal realizado por el Poder Ejecutivo Nacional a finales de diciembre.
La noticia marca el fin de una parálisis que comenzó en diciembre de 2023, coincidiendo con la asunción de Javier Milei. Los US$14 millones restantes del tramo permanecen en China para el pago directo de maquinaria y usinas que deben ser importadas para la obra. El ministro de Energía provincial, Jaime Álvarez, calificó el hecho como el paso final para la “puesta en marcha definitiva” del proyecto.
“Se confirmó que los recursos económicos para la obra están disponibles en el país, y que se está cerrando el acuerdo en materia de ingresos de personal con la UOCRA, un paso clave para garantizar el reinicio de los trabajos en condiciones de previsibilidad y resguardo de los derechos de los trabajadores”, indicó la provincia de Santa Cruz.
“Las partes coincidieron en que el proceso se encuentra prácticamente concluido, restando únicamente formalizar los últimos consensos para dar inicio a una nueva etapa de ejecución”, expresó el gobierno local.
Tras la confirmación financiera, las autoridades provinciales mantuvieron una reunión clave con la UTE (integrada por la china Gezhouba, Eling Energía e Hidrocuyo) y la UOCRA. El objetivo es iniciar el proceso de contratación de personal en las próximas semanas.
Se espera la incorporación de 1.800 operarios directos y la generación de otros 2.200 empleos indirectos. En Santa Cruz rige la obligatoriedad del 90% de mano de obra local. “Quienes hayan trabajado en las represas y tengan domicilio en la provincia tendrán prioridad absoluta”, subrayó el ministro Álvarez.
La represa Jorge Cepernic (La Barrancosa) cuenta actualmente con un avance del 42%, mientras que Cóndor Cliff se mantiene en un 20%.5 El gobernador Claudio Vidal lideró las gestiones en Beijing y contó con el apoyo del Ministerio de Economía nacional para destrabar la adenda financiera.
A pesar del alineamiento geopolítico de la Casa Rosada con Washington, la necesidad de divisas y la importancia de la obra para el sistema interconectado nacional primaron para mantener el flujo crediticio con los bancos ICBC y Bank of China.
Con los fondos ya disponibles, el gobierno santacruceño busca aprovechar la ventana climática antes del invierno para avanzar en la etapa de hormigonado y montaje electromecánico, buscando recuperar parte del tiempo perdido durante el bienio de inactividad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí