Locura en la zona oeste de La Plata: discutió con su pareja y lo atropelló con el auto

Un grave episodio de violencia se registró este domingo por la mañana en la zona oeste de La Plata, cuando una discusión de pareja terminó de la peor manera: una joven atropelló con su auto a su pareja, que circulaba en bicicleta, y el muchacho quedó herido al costado de la avenida 520, en la localidad de Abasto.

El hecho ocurrió en la intersección de 520 y 205, donde personal policial fue alertado por un supuesto accidente de tránsito. Al llegar al lugar, los efectivos constataron una escena alarmante: un joven de 25 años se encontraba tendido en la banquina con diversas lesiones, mientras que a pocos metros estaba detenido un automóvil Ford Focus con el parabrisas completamente destruido.

Según declaraciones de los vecinos de la zona que vieron la secuencia y se comunicaron en exclusiva con EL DÍA, la víctima habría sido embestida de manera intencional tras una discusión con su pareja, quien conducía el vehículo. El impacto lo arrojó al asfalto y le provocó heridas que obligaron a la intervención inmediata del SAME, que lo asistió en el lugar.

En el sitio también fue secuestrada la bicicleta tipo mountain bike en la que circulaba el joven, además del automóvil involucrado en el hecho. Peritos trabajaron durante varias horas para relevar pruebas y determinar la mecánica del episodio.

La conductora del rodado, una joven de 18 años, fue aprehendida y trasladada a la comisaría Séptima de Abasto. La causa quedó caratulada como “tentativa de homicidio” y es investigada por la UFI N° 7 del Departamento Judicial La Plata, que avaló el procedimiento policial y ordenó la realización de las actuaciones correspondientes.

Mientras el joven herido se recupera, la Justicia intenta esclarecer qué ocurrió exactamente en los instantes previos al atropello y si se trató efectivamente de un hecho intencional en el marco de una violenta discusión de pareja.