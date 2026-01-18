Una motociclista perdió el control en La Plata y se encuentra internada en estado crítico

Un accidente de tránsito grave se registró en la madrugada de este domingo 18 de enero en el barrio Melchor Romero, en La Plata, cuando una motociclista sufrió heridas de extrema gravedad al perder el control del rodado que conducía.

El siniestro ocurrió en Avenida 520 entre 165 y 166, donde efectivos policiales y médicos del SAME fueron convocados por vecinos tras el llamado al servicio de emergencias.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron una moto Mondial Max 110 cc de color negro , sobre la cinta asfáltica, y a pocos metros a una mujer inconsciente, sin casco y con una importante pérdida de sangre en la cabeza. Los médicos procedieron a su traslado de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde ingresó en estado crítico y permanece bajo estricta vigilancia médica debido a la magnitud de los traumatismos sufridos en la caída.

En la escena del accidente trabajaron efectivos de la policía local y peritos de la Policía Científica, quienes realizaron las diligencias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro, en el que no habría intervenido otro vehículo. La causa quedó caratulada como "lesiones por accidente" y se encuentra bajo la órbita de la UFI N° 14 del Departamento Judicial de La Plata.

El drama vial sin descanso en La Plata: atropello, fuga y ¿un intento de robo?

Una mujer que se desplazaba en moto rumbo a su trabajo fue atropellada por un automóvil durante la mañana de este sábado en la zona de Parque Saavedra, en La Plata. Tras el impacto, el conductor del vehículo involucrado se dio a la fuga y dejó a la víctima tendida sobre la calzada.

Según informaron familiares de la motociclista, el episodio se produjo cuando la mujer circulaba por calle 68 y giró hacia avenida 13. En ese momento, un Peugeot 307 de color gris la embistió desde atrás y continuó su marcha sin detenerse para asistirla.

El hijo de la víctima señaló además que el automóvil habría seguido a la mujer durante al menos cuatro cuadras antes del choque, por lo que la familia no descarta que se haya tratado de un intento de robo.