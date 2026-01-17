El tren Roca no llegará a la Ciudad por nuevas obras

Trenes Argentinos informó que durante toda la jornada de mañana los servicios de los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes de la línea Roca circularán con recorrido limitado entre Constitución y Quilmes, debido a trabajos de renovación integral de vías que se realizan en el marco de la Emergencia Ferroviaria.

Las tareas, que se llevarán a cabo en la zona de Berazategui, incluyen la renovación de 41 tramos de vía, recambio de durmientes y fijaciones y relleno con piedra balasto. Desde la empresa señalaron que esta intervención forma parte de una obra de renovación integral de 13,5 kilómetros de vías entre Avellaneda y City Bell, en el ramal La Plata.