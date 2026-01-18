Acerías Berisso: el exgerente habló tras el escrache y el cierre de la fábrica
El conflicto en Acerías Berisso sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con la palabra de Nicolás Dudiuk, exgerente comercial y socio minoritario de la firma. Tras el escrache realizado por trabajadores en su domicilio, el exdirectivo dio su versión sobre el cierre definitivo de la planta, ocurrido en octubre de 2025, y apuntó contra los operarios y el rol sindical.
Dudiuk afirmó que se desvinculó de la empresa antes de su disolución, luego de un episodio ocurrido durante la toma de la fábrica. Según su relato, en una jornada de protesta los trabajadores ingresaron a la planta y le impidieron retirarse al finalizar su horario laboral, situación que describió como una privación de su libertad y que marcó su decisión de no regresar ni continuar vinculado a la compañía.
La siderúrgica, con más de medio siglo de actividad ininterrumpida, había anunciado una reestructuración en medio de una profunda crisis económica. Esa decisión incluía despidos, lo que derivó en la ocupación de la planta por parte de los empleados. Aunque el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria, la fábrica terminó cerrando sin que los trabajadores percibieran indemnizaciones.
Mientras los operarios sostienen que los dueños buscaban trasladar maquinaria para continuar la producción en otro lugar y con menos personal, Dudiuk aseguró que la situación financiera era insostenible. Indicó que una reducción de personal había mostrado mejores niveles de productividad y responsabilizó a la resistencia sindical y a las medidas de fuerza por el desenlace final.
El exgerente también afirmó que existía la intención de acordar el pago de indemnizaciones en cuotas y de sostener la empresa con una dotación menor, pero sostuvo que el clima de conflicto y la falta de disciplina interna frustraron cualquier salida negociada. Así, el cierre de Acerías Berisso continúa envuelto en acusaciones cruzadas y sin una resolución favorable para los trabajadores despedidos.
