Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

La Ciudad

Acerías Berisso: el exgerente habló tras el escrache y el cierre de la fábrica

Acerías Berisso: el exgerente habló tras el escrache y el cierre de la fábrica
18 de Enero de 2026 | 15:51

Escuchar esta nota

El conflicto en Acerías Berisso sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con la palabra de Nicolás Dudiuk, exgerente comercial y socio minoritario de la firma. Tras el escrache realizado por trabajadores en su domicilio, el exdirectivo dio su versión sobre el cierre definitivo de la planta, ocurrido en octubre de 2025, y apuntó contra los operarios y el rol sindical.

Dudiuk afirmó que se desvinculó de la empresa antes de su disolución, luego de un episodio ocurrido durante la toma de la fábrica. Según su relato, en una jornada de protesta los trabajadores ingresaron a la planta y le impidieron retirarse al finalizar su horario laboral, situación que describió como una privación de su libertad y que marcó su decisión de no regresar ni continuar vinculado a la compañía.

La siderúrgica, con más de medio siglo de actividad ininterrumpida, había anunciado una reestructuración en medio de una profunda crisis económica. Esa decisión incluía despidos, lo que derivó en la ocupación de la planta por parte de los empleados. Aunque el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria, la fábrica terminó cerrando sin que los trabajadores percibieran indemnizaciones.

Mientras los operarios sostienen que los dueños buscaban trasladar maquinaria para continuar la producción en otro lugar y con menos personal, Dudiuk aseguró que la situación financiera era insostenible. Indicó que una reducción de personal había mostrado mejores niveles de productividad y responsabilizó a la resistencia sindical y a las medidas de fuerza por el desenlace final.

El exgerente también afirmó que existía la intención de acordar el pago de indemnizaciones en cuotas y de sostener la empresa con una dotación menor, pero sostuvo que el clima de conflicto y la falta de disciplina interna frustraron cualquier salida negociada. Así, el cierre de Acerías Berisso continúa envuelto en acusaciones cruzadas y sin una resolución favorable para los trabajadores despedidos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro caso de atropello y fuga a fondo en La Plata: a una mujer la dejaron herida en el asfalto en avenida 13

VIDEO. Un helicóptero sorprendió a los platenses en plena avenida 32: de qué se trató el despliegue y operativo

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

El tenis de luto: murió el legendario periodista Guillermo Salatino
+ Leidas

Por fin una buena noticia: nacieron dos gemelas y un trillizo sanos en La Plata

La Provincia busca tener 530 mil empleados públicos en 2026

Domingo ventoso y con alerta por la crecida del Río de la Plata 

Estudiantes jugará un Apertura casi íntegro entre semana

El Lobo tiene equipo

José Anacleto

Cementerio: quejas por los ingresos “tapiados”

"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II
Últimas noticias de La Ciudad

Emotivo rescate en Arturo Seguí: bomberos salvaron a un perrito atrapado en un desagüe

Otro domingo sin Tren Roca: no llega a La Plata por obras

Domingo ventoso y con alerta por la crecida del Río de la Plata 

Los números de este domingo de El Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000
Policiales
Incendio en Los Hornos mantiene en vilo a los vecinos
Desesperada búsqueda de una joven de 15 años en La Plata
Una motociclista se encuentra en estado crítico tras un despiste en la Av. 520
VIDEO. Qué se sabe del brutal ataque a un joven en Los Hornos que lo dejó gravemente herido
Hallaron sano y salvo a un menor que era intensamente buscado en La Plata
Deportes
VIDEO. Franco Torres, tras la pretemporada de Gimnasia: "Estamos preparados para el arranque"
Estudiantes vs Ituzaingó por la Copa Argentina: ruta, horarios y el operativo de seguridad en Banfield
"Si quiere decirme algo...": el cruce de Lisandro Martínez con una ex estrella del United tras la victoria en el derbi
Partido suspendido: Racing vs Universidad de Chile no jugarán su amistoso por los incendios forestales
La agenda deportiva del domingo da inicio a un certamen nacional
Información General
La Barbie autista: el verdadero foco detrás del juguete
Magdalena se prepara para vivir el tradicional Carnaval: cultura, turismo y celebración para toda la familia
Los números de la suerte del sábado 17 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Vuelco trágico en Ruta 2: un hombre de 39 años perdió la vida
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero
Espectáculos
"Vil mentira": el enojo de Mirtha Legrand ante los rumores de romance entre Juana Viale y Macri
Jorge Rial cargó contra el Chaqueño Palavecino tras su aparición con Milei
La agenda para este finde en La Plata
El fenómeno K-pop: ¿Reconocimiento tardío o nueva era global?
“Belleza perfecta”: el negocio de la perfección

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla