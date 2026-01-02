Sin detallar montos, el Gobierno oficializó el aumento de sueldos para los funcionarios

Hay zonas de La Plata que llevan casi una semana sin agua: hartos, los vecinos salen a la calle a protestar
Hay zonas de La Plata que llevan casi una semana sin agua: hartos, los vecinos salen a la calle a protestar
Quema de muñecos en La Plata: se conocieron los tres momos ganadores
Gimnasia confirmó el regreso de Ignacio Miramón: "Vuelve a casa"
Se activó el aumento de las multas de tránsito: uno por uno, los nuevos valores de las infracciones en la Provincia
VIDEO. La odisea de los vecinos de La Plata para pasar Año Nuevo sin luz
¡Atención! Corte total de agua en la Región: a qué zonas afecta y hasta cuándo estarán sin servicio
El ring raje pasó de moda: "El timbre de la 14", la revolución en Berisso que se viralizó en todo el mundo
Las máquinas se pelean: choques entre Inteligencias Artificiales obligan a trabajar a los humanos
VIDEO.- Denuncian salvaje usurpación a una familia en La Plata: golpes, tiros, amenazas y hasta les queman el auto
Llega la primera Super Luna de 2026: el calendario completo del año
Estudiantes ahora pone en foco el armado de su plantel: los que se van y los posibles refuerzos
Gimnasia comenzó la pretemporada 2026: con Nacho Fernández y podrían ser más de 15 bajas
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Competencias, responsabilidades y polémicas: el Gobierno oficializó la reforma de la SIDE y explicó los cambios
Investigan la transferencia de 109 millones de dólares de la empresa de Faroni a un broker de Uruguay
Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
"Se quemaba el muñeco y la pirotecnia voló": perdió la visión de un ojo durante los festejos en La Plata
La decisión que tomó Maxi López tras el nacimiento de Lando: anunció un fuerte cambio que llamó la atención
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
VIDEO. Increíbles imágenes desde el aire: así La Plata le dio la bienvenida al 2026
Desde hoy viajar en colectivo es más caro: $750 el boleto mínimo en La Plata
Estremecedoras palabras de Nico Vázquez tras un año de cambios: entre el dolor personal y la consagración profesional
Dos hospitales de La Plata suman tomógrafos de última generación
Viernes cálido en La Plata: cómo sigue el tiempo el fin de semana
Sin detallar montos, el Gobierno oficializó el aumento de sueldos para los funcionarios
Otra baja en el Gobierno de Milei: renunció el secretario de Culto Nahuel Sotelo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Quedan excluidos el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel
Escuchar esta nota
El Gobierno nacional oficializó el aumento salarial para los funcionarios del Gabinete del que fueron excluidos el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.
El mandatario dispuso un reordenamiento del esquema salarial de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo, que fue oficializado a través del Decreto 931/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial. Pese a eso, el número de la suba no figura en el texto.
Según detalla en la redacción, a partir de enero de este año, los ministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios verán reflejado un incremento salarial en base a las subas de las paritarias del Convenio Colectivo General de la Administración Pública Nacional.
Asimismo, establece que los aumentos no son retroactivos y rigen desde el primer día del mes de enero. Sin embargo, quedan excluidos de la suba el Presidente y el Vicepresidente.
En la norma se establece que, en casos de déficit fiscal, habrá un mecanismo automático de congelamiento salarial y no habrá nuevos aumentos. Además, se deroga el artículo del Decreto 235/2024, que establecía las remuneraciones de las autoridades superiores de manera independiente y por fuera de las negociaciones colectivas.
Desde el Gobierno garantizan que los aumentos no comprometen el equilibrio fiscal y destacan que pudo tomarse producto de la reducción del gasto púbico y el recorte en la planta del Estado.
LE PUEDE INTERESAR
Competencias, responsabilidades y polémicas: el Gobierno oficializó la reforma de la SIDE y explicó los cambios
Para eso, el mandatario instruyó a la secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a diseñar un nuevo sistema de empleo público, basado en el ingreso por mérito, la evaluación periódica de desempeño, la movilidad por competencias y las remuneraciones asociadas a responsabilidades.
Por último, el decreto invita al Poder Judicial Poder Legislativo, a las provincias, a los municipios y a la Ciudad de Buenos Aires a replicar el congelamiento automático de salarios políticos en caso de déficit fiscal.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí