Un agente del SPB perdió su moto en un feroz atraco

Un agente del Servicio Penitenciario bonaerense, de 29 años, fue víctima de un violento robo en un sector de Barrio Hipódromo. El hecho, según relató, tuvo lugar en 41 entre 115 y 116 cuando se dirigía a la Terminal de Ómnibus de La Plata en su moto. En esas circunstancias, tres hombres lo interceptaron, lo empujaron al suelo y le propinaron golpes con un ladrillo. La víctima fue amenazada con un objeto corto punzante y, pese a la agresión, se negó a entregar su vehículo, aunque los delincuentes lograron encender el rodado y huir.

Durante el asalto, los ladrones se llevaron la moto marca Keller, modelo 110 Crono Clasic Eco, un casco, ropa de trabajo, un candado con alarma, un cable con ficha tipo C y una billetera con documentación y tarjetas de débito. Para los investigadores se trata de un caso más de cacería callejera de motochorros, como se conoce el accionar que realizan estos delincuentes de salir a recorrer las calles en busca de potenciales víctimas.