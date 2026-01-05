Escenarios posibles tras la captura de Maduro

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses abrió un escenario inédito para Venezuela y la región. Con el líder chavista bajo custodia en Estados Unidos, el futuro inmediato del país queda atravesado por cinco escenarios posibles, todos marcados por el rol decisivo de Washington.

INTERINATO SUPERVISADO

El primer escenario ya comenzó a tomar forma: Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina, con el respaldo del alto mando militar, pero bajo una estricta supervisión de Estados Unidos. Washington reduciría su presencia directa, pero mantendría influencia política, económica y de seguridad para garantizar estabilidad mínima y evitar un vacío de poder. El chavismo sobreviviría sin Maduro, aunque condicionado y vigilado.

ESTALLIDO POPULAR

La caída del líder podría romper el temor social y detonar protestas masivas. Un levantamiento popular podría forzar la salida definitiva del chavismo y derivar en un consejo de transición con apoyo internacional. Sin embargo, la fragmentación opositora, la debilidad institucional y la presencia de grupos armados hacen prever una transición caótica y violenta.

CAMBIO DE RÉGIMEN FORZADO

Estados Unidos podría profundizar su ofensiva para instalar un gobierno opositor afín. Sanciones, presión militar y respaldo político a nuevos liderazgos apuntarían a una ruptura total con el chavismo. El riesgo sería una fuerte pérdida de legitimidad interna y la aparición de una resistencia armada prolongada.

TRANSICIÓN TUTELADA

Trump insinuó una custodia temporal de Venezuela hasta una “transición segura”. En este esquema, Washington influiría en el calendario electoral, la reconstrucción institucional y la reactivación petrolera. Aunque ofrecería orden inicial y apoyo financiero, podría alimentar el rechazo nacionalista y la narrativa antiimperialista.

INESTABILIDAD PROLONGADA

El escenario más probable combina elementos de los anteriores: un chavismo debilitado pero activo, una oposición dividida y una presencia estadounidense limitada pero persistente. Venezuela podría entrar en una etapa de conflicto híbrido, con poder fragmentado, violencia esporádica e incertidumbre prolongada.

Más allá del desenlace, la captura de Maduro marca un punto de inflexión. Para América Latina, es una señal del endurecimiento de Washington; para los venezolanos, el inicio de un futuro incierto.