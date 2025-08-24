Los médicos aceptaron la propuesta salarial

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) resolvió aceptar la propuesta salarial realizada por la gestión de Axel Kicillof en el marco de las negociaciones paritarias. La decisión se tomó por amplia mayoría en el Congreso de delegados y garantiza un nuevo incremento en los haberes de los trabajadores de la salud.

La oferta consiste en un aumento del 5% sobre el salario de julio, a percibirse en dos tramos: 2,5% en agosto y 2,5% en octubre. Además, se fijó una cláusula de revisión en septiembre y la reapertura de la paritaria en octubre, lo que permitirá volver a discutir los sueldos en función de la inflación.

Con la suba acordada, un profesional ingresante con 36 horas, una guardia y Bonificación por Trayectoria Formativa cobrará $1.381.723 en agosto y $1.428.639 en octubre. En tanto, un profesional de 48 horas, dedicación exclusiva y misma bonificación, $1.973.343 en agosto y $2.036.459 en octubre. Por su parte, un Residente de primer año con guardias en zona de baja cobertura percibirá $1.398.294 en agosto y $1.458.504 en octubre.

Desde el gremio destacaron la oferta, aunque remarcaron que siguen pendientes reclamos estructurales vinculados a la mejora en las condiciones laborales,