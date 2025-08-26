El Jocker en La Plata: la conocida obra teatral regresa a la Ciudad

García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, compró la histórica casa de Maradona y la abrió en los festejos del Mundial
García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, compró la histórica casa de Maradona y la abrió en los festejos del Mundial
Surgida y producida en La Plata, El Joker es una de las obras teatrales que más impacto causó no solo a nivel local sino que en los últimos años trascendió las fronteras y en distintos países de Latinoamérica directamente fue un furor, no solo en cantidad de público sino en repercusiones.
La reconocida obra del Grupo platense La Cuarta Pared hizo un pausa en su gira internacional y a pedido del público platense, reaparece en la Ciudad. Aunque no serán tantas las funciones.
La Cuarta Pared agregó en su agenda tres únicas funciones. La obra "El Joker", surge de la famosa película pero adaptada al teatro. Se estará presentando en el Teatro Dynamo los días 31 de agosto, 5 y 14 de septiembre
De La Plata a Latinoamérica
La pieza teatral El Joker, viene de reventar teatros en Perú, Chile y Ecuador. “Las causas del éxito pueden ser varias, pero creo que la obra ofrece una mirada novedosa, quizás más cercano al espectador. Así, la puesta humaniza al personaje del cine, y lo acerca al público de una manera genuina”, comenta el actor Horacio Rafart.
La obra nos muestra la vida social de Arthur Fleck un comediante solitario e incomprendido. Que canaliza mediante sus actos violentos y rebeldía el descontento personal y social. De esa manera, la obra es también, el espejo de un inconformismo generalizado. “El personaje muestra el impacto y la rabia social que producen las personas que están al margen de la sociedad. Y así, el Joker refleja el hartazgo de los que están sumidos en ese inconformismo y sin mayores expectativas” finaliza Horacio Rafart actor que interpreta al personaje del Joker.
OBRA TEATRAL: El Joker
LUGAR: DYNAMO – Calle 68 Esquina 17
HORA: 20:00hs
FECHA: Domingo 31 de agosto, 5 y 14 de septiembre
ENTRADAS EN: https://publico.alternativateatral.com/entradas79759-el-joker?o=14
