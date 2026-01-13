Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |ZANIRATTO ASEGURÓ LA CONTINUIDAD DE UN TITULAR

Giampaoli: “Prioricé la humildad del grupo por sobre lo económico”

Giampaoli: “Prioricé la humildad del grupo por sobre lo económico”

Renzo Giampaoli continuará ligado al Lobo por otro año / N. Braicovich

13 de Enero de 2026 | 01:22
Edición impresa

Para Fernando Zaniratto, su continuidad es casi un refuerzo más. Aunque parecía que su continuidad iba a ser muy difícil, las ganas del jugador y el cargo que el Lobo paga por su préstamo terminaron por inclinar la balanza para un segundo año de Renzo Giampaoli en el Lobo. Cedido sin opción por Boca Juniors, tanto Gimnasia como el jugador eligieron este camino que aseguró su presencia en 2026.

- ¿Que significa esta continuidad en Gimnasia?

- Muy contento de seguir en el club. Estuve muy cómodo el año pasado y siempre la intención fue quedarme un año más. Por suerte estoy acá.

- ¿La expectativa es mayor con la llegada de jugadores muy queridos por la gente como Fernández y Miramón?

- Vinieron grandes jugadores. Nacho Fernández es jerarquía, Nacho Miramón es un jugador joven que nos va a aportar mucho. Estoy muy contento de que hayan venido a sumar al club. Ojalá que nos den una mano para lograr los objetivos que nos propongamos de acá a fin de año.

- ¿Cómo viviste la incertidumbre cuando la negociación parecía que no llegaba a buen puerto?

- Estoy un poco acostumbrado a ese tema, en todos los mercados de pases siempre pasa lo mismo. Obviamente que la cabeza siempre te da vueltas y en estos momentos de libro de pases se complica un poco. Por suerte se resolvió rápido, se destrabó y acá estamos.

- ¿Te gustaría un pase definitivo después de tantas salidas a préstamo?

- Sí, obvio. Nosotros los jugadores queremos una estabilidad y la familia también. Se hace mucho más fácil con dos o tres años de contrato. Igualmente la situación que me toca es está y hay que meterle, no queda otra.

- ¿Cómo venís desde lo físico?

- Me sumé el viernes pero venía entrenando en Boca con otros chicos que volvían de sus préstamos. Veníamos entrenando muy bien, volví y pude tener unos minutos de fútbol. La verdad es que me siento muy bien.

- ¿Se trazaron objetivos para el próximo campeonato?

- No tuve mucha charla con los chicos. Apuntaremos a terminar lo más alto posible y tratar de meternos en alguna Copa. Creo que son objetivos claros. También tenemos que sumar puntos por el tema del descenso, seguramente nos plantearemos los objetivos en estos días.

 

“Los jugadores queremos una estabilidad. Se hace más fácil con 2 o 3 años de contrato”

 

- ¿Terminaste armando una buena dupla con Enzo Martínez?

- Con Enzo siempre hablamos de eso. Es muy buena persona tanto dentro como fuera de la cancha. Nos complementamos bien. En su momento también con Gastón (Suso), ahora le toca a Enzo y estoy muy contento por él.

- ¿Es una tranquilidad mantener la misma zaga central y no tener que acostumbrarte a un nuevo compañero?

- Ya nos conocemos y es lindo mantener la dupla pero siempre me tocó el cambio de centrales y hay que acostumbrarse. Ahora por suerte seguimos los dos y ya nos conocemos, así que daremos lo mejor para el equipo.

- ¿Que te convenció para seguir en Gimnasia?

- El grupo. Puse sobre la mesa la humildad del grupo, la gente del club que me hizo sentir muy bien, muy cómodo. Más allá de lo económico prioricé ese tema y estoy muy contento de estar acá.

