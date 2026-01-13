Denuncian falta de atención médica a un detenido

VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita
Un detenido bajo la órbita del Servicio Penitenciario bonaerense presentó una denuncia penal contra el titular de la fuerza y, otros funcionarios del área, ante la presunta comisión de los delitos de “abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El planteo obedece a lo que considera una prolongada y reiterada falta de atención médica especializada, por un desprendimiento de retina y cataratas en el ojo derecho, además de sufrir “mella en el HG del reborde iridiano”.
Según consta en el escrito se trata de una patología oftalmológica de extrema gravedad, progresiva y con riesgo cierto e inminente de pérdida irreversible de la visión.
De acuerdo a la denuncia, desde septiembre pasado, Mauro Yoel Perilli, detenido a disposición del Tribunal II de La Plata, contaría con autorización para una intervención extramuros, pero aún así la cirugía nunca se concretó.
En el escrito se señala que en reiteradas oportunidades no fue trasladado a los turnos médicos asignados, que en otros casos los turnos no fueron tramitados y que en distintas instancias se pusieron excusas para su derivación.
“La situación se produce mientras se encuentra bajo custodia del Estado, lo que impone a las autoridades penitenciarias un deber reforzado de garante respecto de su integridad física y su derecho a la salud”, indicó el abogado Lucas Bianco, que cuenta con el apoyo de la Comisión Provincial por la Memoria.
