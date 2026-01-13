Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Policiales |LA SALUD INTRAMUROS OTRA VEZ EJE DE UNA FUERTE POLÉMICA

Denuncian falta de atención médica a un detenido

Denuncian falta de atención médica a un detenido

Archivo

13 de Enero de 2026 | 03:04
Edición impresa

Un detenido bajo la órbita del Servicio Penitenciario bonaerense presentó una denuncia penal contra el titular de la fuerza y, otros funcionarios del área, ante la presunta comisión de los delitos de “abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El planteo obedece a lo que considera una prolongada y reiterada falta de atención médica especializada, por un desprendimiento de retina y cataratas en el ojo derecho, además de sufrir “mella en el HG del reborde iridiano”.

Según consta en el escrito se trata de una patología oftalmológica de extrema gravedad, progresiva y con riesgo cierto e inminente de pérdida irreversible de la visión.

De acuerdo a la denuncia, desde septiembre pasado, Mauro Yoel Perilli, detenido a disposición del Tribunal II de La Plata, contaría con autorización para una intervención extramuros, pero aún así la cirugía nunca se concretó.

En el escrito se señala que en reiteradas oportunidades no fue trasladado a los turnos médicos asignados, que en otros casos los turnos no fueron tramitados y que en distintas instancias se pusieron excusas para su derivación.

“La situación se produce mientras se encuentra bajo custodia del Estado, lo que impone a las autoridades penitenciarias un deber reforzado de garante respecto de su integridad física y su derecho a la salud”, indicó el abogado Lucas Bianco, que cuenta con el apoyo de la Comisión Provincial por la Memoria.

LE PUEDE INTERESAR

Investigan un audaz robo de $25 millones en Villa Alba

LE PUEDE INTERESAR

Sin paz ante el delito: saquean la vivienda de una difunta

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- En primera persona: el relato de un platense que padeció en vivo el fenómeno marítimo en la Bristol

Qué es un meteotsunami, el fenómeno detrás de la tragedia en Mar Chiquita

Suspenden a médico Hospital San Martín de La Plata por antisemitismo

Gaich será el primer refuerzo del Pincha: llega a City Bell y se realizará la revisión médica

"Alimentos vencidos" y "olor nauseabundo": clausuran un súper en La Plata

Piden que no se autorice el aumento del 40% de ABSA por "deficiencias en el servicio"

Meteotsunami, olas gigantes y tragedia en la Costa Atlántica: un muerto y más de 30 heridos

Robertito Funes Ugarte le puso una perimetral a un vecino: "Es un mafioso"
+ Leidas

Pone la firma

Otro avance para el distribuidor vial de la Autopista en City Bell

El once que perfila Domínguez para el debut del lunes

Primer refuerzo: Gaich se hace la revisión y firma por una temporada

Los números de la suerte del martes 13 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

Inquilinos en problemas: aumentos trimestrales y deudas que crecen

Giampaoli: “Prioricé la humildad del grupo por sobre lo económico”

Enrique se despidió del Lobo y jugará en Aldosivi
Últimas noticias de Policiales

El peor arranque de año: en 2026 ya hubo tres tragedias viales

VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita

“Nunca vi nada igual”, dijo un guardavidas de la zona de El Torreón

¿Un turista baleado en La Plata o un falso relato para desviar la atención?
La Ciudad
Reprograman operaciones en los hospitales públicos de la Región
Otro avance para el distribuidor vial de la Autopista en City Bell
Inquilinos en problemas: aumentos trimestrales y deudas que crecen
Los vínculos barriales ante un riesgo natural
Pan lactal: cada vez más caro y el consumo a la baja
Espectáculos
Globos de Oro: dónde ver las series y películas ganadoras
Brasil celebró con “El agente secreto”
“Be Good”: el accesorio que se llevó todos los flashes en la alfombra roja
“Las guerreras K-pop” comienza su conquista y podrían llevarse el Oscar
El chiste que incomodó a DiCaprio sobre su pasión por las mujeres sub30
Deportes
Pone la firma
Lanús será el primer rival de la pretemporada
Giampaoli: “Prioricé la humildad del grupo por sobre lo económico”
Enrique se despidió del Lobo y jugará en Aldosivi
Primer refuerzo: Gaich se hace la revisión y firma por una temporada
Información General
Tensión en Nordelta: ordenan desalojar carpinchos
Hantavirus: murió una niña en el Hospital de Niños
Comenzó la vacunación contra la bronquiolitis
Los números de la suerte del martes 13 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Oriundo de Mar del Plata, vivía en Francia y visitaba a su familia: quién era el joven de 29 años que murió en el meteotsunami

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla