Enrique se despidió del Lobo y jugará en Aldosivi

Guillermo Enrique rescindió su contrato con Gimnasia y se despidió a través de las redes sociales con un emotivo posteo. El correntino de 25 años no estaba en los planes de Fernando Zaniratto y la dirigencia tomó la decisión de cortar definitivamente la ligazón contractual entre las partes. .

El Loco, que debía volver al Lobo tras su préstamo en Alianza Lima, posteó un sentido mensaje en el que lamentó la manera en que se dio su salida del club. “Gracias por haberme hecho tan feliz durante todos los años en el club, donde me formaron como jugador y persona, donde me dieron demasiadas alegrías, demasiado amor, donde me dieron todo su apoyo en cada partido, donde me han hecho sentir como en casa, me han acobijado como un hijo. Gracias a esta hermosa institución he cumplido muchos sueños que jamás voy a dejar de agradecer con todo el corazón”, escribió Enrique.

El lateral también pidió “disculpas por cada uno de esos partidos donde no me salieron las cosas como hubiera querido o como ustedes esperaban pero lo que si quiero es que sepan es que jamás fue con intención de hacerle algún daño al club... Espero que puedan valorar todo el sacrificio que di en cada entrenamiento o en cada partido, derramando lágrimas, sangre, dejando hasta el último aliento en cada jugada o en cada partido. He jugado con el corazón hasta donde pude y he dejado mi vida por esta camiseta”.

En el final del texto Enrique expresó: “Me duele en el alma irse de esta manera pero cuando un club te informa una decisión hay que respetarla. Simplemente gracias por todo Gimnasia”.

Por otra parte, ayer al mediodía rescindió su contrato Gastón Suso. El central jugará en Atlético Tucumán y su salida es un alivio para la tesorería albiazul.