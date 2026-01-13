¿Un turista baleado en La Plata o un falso relato para desviar la atención?

VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita
El caso de un joven de 17 años, oriundo de Berazategui, que aseguró haber sido baleado en un robo en La Plata, está bajo análisis, ya que su relato despierta dudas.
Según contó a las autoridades, había llegado junto a su novia con la intención de pasear, conocer la Ciudad y pasar un momento agradable, pero todo habría terminado de la peor manera.
De acuerdo a esa primera versión, mientras caminaban por las inmediaciones del Estadio Único, de madrugada, la pareja habría sido interceptada por motochorros armados. Bajo amenaza, los delincuentes les exigieron sus pertenencias: el joven entregó la gorra que llevaba puesta y a la chica le robaron el celular. Siempre según el testimonio, uno de los atacantes le disparó dos veces en la pierna al adolescente antes de huir.
A pesar de la gravedad de la situación, el joven y su novia se trasladaron por sus propios medios hasta el hospital San Roque de Gonnet, donde recibió atención médica. Allí se constató que presentaba una fractura de tibia producto de los disparos.
Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron a surgir interrogantes en torno a lo ocurrido. Fuentes oficiales indicaron que, tras revisar cámaras, no se hallaron registros que confirmen la presencia de la pareja en los lugares mencionados, ni tampoco llamados al 911 o intervenciones de emergencia por el supuesto asalto.
En ese contexto, los investigadores analizan ahora otra hipótesis: que el joven haya resultado herido en un hecho ocurrido fuera de La Plata.
Esta línea cobra fuerza por un hecho en las calles Grenstein y Sallares de Varela. Allí, un efectivo de la Policía de la Ciudad resistió un robo y abrió fuego. A uno de los delincuentes le pegó seis balazos. Se investiga ahora qué pasó con los cómplices. ¿Será uno de ellos el asistido en Gonnet?
