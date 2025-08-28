Wall Street terminó en alza antes de los resultados de Nvidia

La Bolsa de Nueva York cerró en positivo, con los inversores confiados antes de los resultados trimestrales del gigante de los semiconductores Nvidia, un actor clave en el sector de la inteligencia artificial (IA).

El Dow Jones ganó un 0,32% y el índice Nasdaq subió un 0,21%. El índice ampliado S&P 500, por su parte, ganó 0,24%, a un nuevo máximo de cierre de 6.481,40 puntos.

“El mercado fluctuó a lo largo del día, los incrementos no son significativos, pero sobre todo, no hubo interés en vender”, dijo Patrick O’Hare, de Briefing.com.

Según el analista esto significa que “el mercado esperó con calma y confianza los resultados de Nvidia”.

Nvidia logró un ingreso récord de 46.700 millones de dólares en el segundo trimestre de su ejercicio financiero desfasado del año fiscal, apenas por encima de las expectativas del mercado.

El grupo californiano obtuvo, en tanto, un beneficio neto de 26.400 millones de dólares, a pesar de la pérdida causada por las restricciones estadounidenses sobre la exportación a China de algunos de sus chips para inteligencia artificial (IA).

Su acción perdía más de 3% durante las operaciones electrónicas después del cierre de la bolsa de Nueva York.

Wall Street se ha visto impulsada en los últimos años por el entusiasmo en torno a la IA.

Nvidia, que suministra semiconductores ultrapotentes a esta industria que invierte miles de millones por doquier para desarrollarse, es su figura principal.

La empresa fue, además, la primera en superar el umbral simbólico de los 4 billones de dólares de capitalización bursátil en julio.

Según O’Hare, lo que más importa es “lo que dice la empresa sobre sus perspectivas” y si “resultan ser mejores de lo previsto, el mercado simplemente permanecerá en una posición optimista”.

Los inversores esperan la publicación de la segunda estimación del PIB estadounidense hoy y la del índice PCE mañana, el indicador de inflación preferido por la Fed.