Asaltaron una estación de servicio en Hernández

Eran casi las doce de la noche del lunes 4 de agosto, y lo que parecía una guardia nocturna más se convirtió en una escena de terror, con un arma apuntándole al pecho y la sensación de que cada segundo podía ser el último. El grito “¡Dame todo!” rompió el silencio y paralizó al empleado de la estación GULF de avenida 31, esquina 510.
Todo comenzó de manera casi casual. El empleado se encontraba en el cuarto de personal, un pequeño espacio destinado al descanso durante la guardia nocturna, cuando notó la presencia de un perro merodeando la zona. Sin sospechar lo que estaba por ocurrir, abrió la puerta. Jamás imaginó la escena que viviría tan sólo un puñado de segundos después. Un vehículo blanco de dos puertas, con aspecto similar a un Gol Power o un Clío, irrumpió en escena con una maniobra brusca y veloz, deteniéndose a pocos metros.
Del interior del auto, en el que viajaban dos hombres, descendió de golpe el acompañante. Empuñaba un arma de fuego que brilló bajo la luz tenue de la estación. La escena fue inmediata y amenazante: sin mediar más que un grito desgarrador, el ladrón exclamó “¡Dame todo!”, mientras apuntaba de forma directa al trabajador, que quedó paralizado por el miedo. Cada segundo parecía eterno mientras el cañón lo intimidaba y la certeza del peligro lo invadía por completo.
Con manos temblorosas, la víctima entregó lo que llevaba consigo: una billetera de cuero negra que contenía alrededor de 60 mil pesos en efectivo, fruto de la jornada laboral, y su teléfono celular personal. Sin perder tiempo, el asaltante retrocedió hacia el auto, y el vehículo arrancó a toda velocidad, perdiéndose en la oscuridad por calle 509 y retomando avenida 31, dejando tras de sí el eco del motor y un silencio cargado de angustia.
