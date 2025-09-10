Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |LA CRISIS EN MEDIO ORIENTE

Israel bombardeó Qatar: para atacar a líderes de Hamás

El embate aéreo ocurrió sobre Doha, la capital del país aliado de EE UU en el Golfo y sede de conversaciones para una tregua en Gaza. Seis muertos y críticas de Trump

Israel bombardeó Qatar: para atacar a líderes de Hamás

Gruesas columnas de humo tras las explosiones en Doha, la capital de Qatar, luego del ataque israelí / AFP, imagen de video

10 de Septiembre de 2025 | 03:39
Israel lanzó ayer un ataque aéreo contra líderes de Hamás en Doha, la capital de Qatar, que alberga rondas de conversaciones para una tregua en Gaza, pero el movimiento islamista palestino indicó que “su liderazgo sobrevivió” a los bombardeos.

“El liderazgo de Hamás sobrevivió al cobarde intento de asesinato”, dijo Suhail al-Hindi, un dirigente político de Hamás, grupo extremista que gobierna Gaza desde 2007. El movimiento palestino detalló que seis personas murieron en los ataques, incluido el hijo de su principal negociador, Jalil al-Hayya, y tres guardaespaldas.

Pero “el enemigo no logró asesinar a los miembros de la delegación encargada de las negociaciones”, subrayó el grupo.

Qatar, a su vez, afirmó que uno de sus agentes de seguridad falleció en el ataque, que calificó de “cobarde”. Es la primera vez que Israel bombardea este país del Golfo, un aliado clave de Estados Unidos y que ejerce como mediador para la tregua en Gaza.

Doha precisó que el ataque tuvo como objetivo las residencias de varios líderes de Hamás en su territorio, donde tiene su sede el buró político del grupo, y aseguró que no recibió ninguna advertencia previa de Washington.

La Casa Blanca se distanció del ataque y subrayó que el presidente estadounidense, Donald Trump, no estaba de acuerdo con la decisión israelí.

Bolsonaro, cerca de ser condenado por golpismo

El primer ministro de Nepal renunció en medio de violentas protestas

EE UU SE DESPEGÓ

Israel explicó la operación como una respuesta al atentado en Jerusalén del lunes, reivindicado por Hamás, en el que murieron seis israelíes. La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que fue una acción “totalmente independiente”, sin participación de otros países. “Israel la inició, Israel la llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad”, indicó.

Israel notificó a Estados Unidos antes de realizar el ataque, señaló un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato. Su portavoz, Karoline Leavitt, subrayó después que “bombardear unilateralmente a Qatar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos que trabaja duro, con valentía y asumiendo riesgos para negociar la paz, no promueve los objetivos de Israel ni de Estados Unidos”. El presidente Donald Trump “lamenta profundamente” que el ataque perpetrado por Israel contra la cúpula de Hamás tuviera lugar en Qatar, insistió. El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, calificó el ataque de “acto criminal” en una llamada con el emir qatarí, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani. También lo condenaron Irán, un aliado clave de Hamás, así como Jordania y Emiratos Árabes Unidos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó la “flagrante violación” de la soberanía de Qatar por Israel.

El presidente palestino Mahmud Abás denunció por su parte el “brutal ataque israelí (...) una escalada que amenaza la seguridad y la estabilidad de la región”. Desde el inicio de la guerra en Gaza, desatada por el ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí del 7 de octubre de 2023, Israel ha matado a varios jefes y altos responsables de Hamás.

Reivindicación
El brazo armado del movimiento islamista palestino Hamás reivindicó la autoría de un ataque a tiros que se saldó con seis muertos el lunes en Jerusalén Este. Las Brigadas Ezzedin al Qasam se atribuyeron el ataque en un comunicado publicado en Telegram.

 

+ Comentarios

