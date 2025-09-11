“Asesinato atroz”: Milei le apuntó a la izquierda

Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro
Envió su pésame a la familia del activista, a quien recordó como “un formidable defensor de las ideas de la libertad”
El presidente Javier Milei envió ayer sus condolencias a la familia de Charlie Kirk, el activista estadounidense conservador asesinado de un disparo en un acto en Utah, con quien el mandatario se había fotografiado meses atrás durante una de sus visitas a ese país.
“Mis condolencias a la familia de Charlie Kirk y a todos los jóvenes en el mundo que lo admiraban y lo escuchaban. Un formidable divulgador de las ideas de la libertad y acérrimo defensor de Occidente”, escribió Milei en la red X.
Remarcó que “fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de izquierda en toda la región”.
Y cerró su mensaje: “La izquierda es siempre en todo momento y lugar un fenómeno violento lleno de odio. El mundo entero perdió a un ser humano increíble. Adiós”.
También se viralizó un video del encuentro entre Kirk y Milei en uno de los viajes del jefe de Estado argentino a Mar-A-Lago, la residencia donde se encontró con Trump en el estado de la Florida. Allí, se escucha al propio activista decir “afuera”, palabra que quedó marcada por la campaña libertaria en 2023.
Por su parte, la líder opositora venezolana María Corina Machado también condenó el asesinato de Kirk, y expresó su solidaridad con la familia y el resto de sus allegados, así como con el país norteamericano en general.
En un mensaje publicado en X tanto en inglés como en español, Machado indicó que se trata de “un acto monstruoso que debe ser repudiado por todos los ciudadanos del mundo”. En ese sentido, afirmó que “el pilar de una sociedad democrática es el derecho sagrado a la libertad de expresión y al pluralismo político”.
La exdiputada dijo que sus “oraciones y las de millones de venezolanos están con Charlie Kirk, su familia, sus colegas y amigos”, y expresó sus “más sentidas condolencias al pueblo de los Estados Unidos”.
Kirk, reconocido activista conservador de 31 años, cercano a Donald Trump y fundador de la organización juvenil Turning Point USA (TPUSA), fue asesinado durante un acto en el campus de la Universidad del Valle de Utah, en la ciudad de Provo.
