Salió hoy gratis la tarjeta del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto

El Mundo |PERFIL

La cara juvenil del movimiento MAGA y voz influyente del trumpismo

11 de Septiembre de 2025 | 03:41
Edición impresa

Charlie Kirk, de 31 años, fundador de la organización conservadora Turning Point USA, una de las caras jóvenes del movimiento Make America Great Again (MAGA), voz influyente del trumpismo y partidario del derecho a portar armas fue asesinado ayer tras un atentado a tiros que escaló la tensión de violencia política en EE UU. Kirk emergió como un líder mediático y político que logró articular un discurso directo, provocador y atractivo para una generación que, hasta hace pocos años, parecía lejana al conservadurismo tradicional. Su figura, polémica y polarizante, fue inseparable del ascenso de Trump y del giro populista que experimentó la derecha norteamericana.

Nacido en 1993 en el suburbio de Arlington Heights, Illinois, Kirk creció en un entorno de clase media. Durante su adolescencia se interesó por la política y se vinculó al movimiento conservador a través de campañas locales y organizaciones estudiantiles. En 2012, a los 18 años, fundó Turning Point USA, con el objetivo de “educar y organizar” a los jóvenes en torno a los valores de libre mercado. Lo que comenzó como un proyecto modesto pronto se transformó en una red nacional con presencia en cientos de campus universitarios. Kirk entendió mejor que muchos líderes republicanos la importancia de las redes sociales y el poder de la comunicación directa. Supo convertir a TPUSA en una máquina de propaganda digital, con mensajes breves, memes y videos diseñados para viralizarse. A medida que Trump se abría paso en la política estadounidense, Kirk fue uno de sus defensores más enérgicos. Se convirtió en comentarista frecuente de medios conservadores como Fox News, y en un puente entre la Casa Blanca de Trump y los jóvenes activistas republicanos. Su estilo era combativo: denunciaba la “corrección política”, criticaba duramente al progresismo y colocaba a las universidades en el centro de su batalla cultural, acusándolas de adoctrinar a los estudiantes. Bajo su liderazgo, Turning Point USA organizó conferencias masivas, generó escándalos mediáticos y atrajo donaciones millonarias de empresarios conservadores. Además, Kirk lanzó su propio podcast y multiplicó su presencia en plataformas digitales, consolidándose como un referente en la llamada “nueva derecha”. Tras las elecciones de 2020, apoyó las denuncias de fraude de Trump y participó activamente en el movimiento “Stop the Steal”, lo que lo vinculó con los momentos más tensos de la transición de poder hacia Joe Biden.

LEA TAMBIÉN

Conmoción en EE UU: matan a un activista de Trump

 

