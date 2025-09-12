Wall Street y un cierre con nuevos récords

Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
La bolsa de Nueva York cerró con nuevos récords, tras datos económicos que fortalecieron la perspectiva de los inversores de que la Reserva Federal (Fed) recortará las tasas de referencia en su próxima reunión.
Los tres índices principales de Wall Street alcanzaron nuevos máximos: el Dow Jones avanzó 1,36% hasta los 46.108,00 puntos, el Nasdaq subió 0,72% y cerró en 22.043,07 puntos, mientras que el índice S&P 500 trepó 0,85% hasta ubicarse en los 6.587,47 puntos.
“El mercado da un suspiro de alivio”, dijo Adam Sarhan, de 50 Park Investments.
La razón: “Los datos económicos sobre el empleo (...) refuerzan las probabilidades de una baja de las tasas de interés de aquí a fin de año y más allá”, resumió José Torres, de Interactive Brokers.
La atención de los inversores estuvo sobre las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, que alcanzaron su nivel más alto desde 2021: crecieron hasta las 263.000, mientras que los analistas esperaban una estabilización.
El índice de precios al consumo de agosto subió un 0,4% en un mes, tras el 0,2% de julio, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, ligeramente por encima de las expectativas del mercado.
En términos interanuales, la inflación también repuntó hasta el 2,9% en agosto, frente al 2,7% del mes anterior, una cifra que coincide con las previsiones de los analistas.
La gran mayoría de los actores del mercado consideran que la Fed bajará los tipos de interés un cuarto de punto en su próxima reunión, prevista para el 16 y 17 de septiembre.
En el panel de empresas, el grupo de medios Warner Bros. Discovery se disparó (+28,95% hasta 16,17 dólares) luego de que varios medios de prensa informaran que su competidor, Paramount Skydance, podría comprarlo, formando así un nuevo gigante del entretenimiento.
Según The Wall Street Journal, Paramount Skydance (Nickelodeon, MTV, Paramount) estaría dispuesto a adquirir la mayoría de las acciones del conglomerado que agrupa, entre otros, al estudio cinematográfico Warner Bros. y a las cadenas de televisión HBO y CNN.
Las acciones de Paramount Skydance se dispararon un 15,55% hasta alcanzar los 17,46 dólares.
