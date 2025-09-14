Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |De aliado a crítico

Vischi le pidió al Gobierno que respete al Congreso

14 de Septiembre de 2025 | 02:39
Edición impresa

El senador nacional por Corrientes y jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, lanzó una advertencia al oficialismo tras el avance de los vetos presidenciales.

“Si el Gobierno se maneja dentro de los cánones legales, no tiene por qué tener problemas. Pero si no respeta los límites que le pone el Congreso, lo que se va a desgastar es su legitimidad con la gente”, aseguró en declaraciones radiales.

El legislador analizó el presente político luego del encuentro de gobernadores de Provincias Unidas en Córdoba, donde se consolidó un espacio común para defender el federalismo y marcar diferencias con la Casa Rosada.

El dirigente radical recordó que durante casi dos años acompañaron varias políticas del Gobierno nacional, pero advirtió que la relación comenzó a deteriorarse con la designación de jueces de la Corte por decreto.

Respecto a la discusión sobre los vetos presidenciales, el senador adelantó que en Diputados “los números están muy cerca de los dos tercios” para insistir con leyes como el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica en el Garrahan.

Además, anticipó que en el Senado se tratará la próxima semana el proyecto de distribución de los ATN, también vetado por Milei.

