Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto: los números de hoy

Deportes |3-0 a la uai urquiza

San Carlos se destapó con una goleada en Berisso

San Carlos se destapó con una goleada en Berisso

el festejo del celeste

16 de Septiembre de 2025 | 03:55
Edición impresa

Villa San Carlos volvió a la victoria después de seis partidos y gracias a la goleada por 3-0 sobre la UAI Urquiza, quedó más cerca de la punta, que comanda Midland (jugaba al cierre de esta edición) y además, se afirma en la zona de Reducido (tercero en la tabla anual).

El Celeste sacó a relucir su capacidad individual y colectiva para redondear una actuación convincente ante un rival como la UAI Urquiza que no se despega del último puesto, pero que no corre riesgo con el descenso.

Los goles del equipo de Berisso fueron convertidos por Luciano Machín (a los 21 de la parte inicial), Matías Samaniego (a los 25 del complemento) y Felipe Guallama (a los 45 del segundo tiempo).

San Carlos redondeó un trabajo impecable, donde combinó la solidez colectiva, el trabajo de las individualidades y la contundencia ofensiva. Pero el dato es que dos defensores (Machín y Guallama) aportaron su granito de arena para que el equipo del Pájaro Miranda volviera a ganar después de seis partidos.

San Carlos salió a la cancha con estos jugadoresw; Tomás Akimenco; Alejo Lloyaiy, Luciano Machín, Franco Ojeda y Nicolás Benavídez; Augusto Pontón, Angel Acosta, Francisco Cairo y Luca Ferro; Matías Samaniego y Emanuel Zagert.

Posteriormente ingresaron Juan Cruz Villagra porAugusto Pontón; Felipe Guallama por Luca Ferro; Santiago Díaz por Nicolás Benavídez; Guillermo Montes por Francisco Cairo y Martín Garraza por Matías Samaniego.

En otro resultado de ayer, Dock Sud 0, Sportivo Italiano 0. Deportivo Merlo-Midland jugaban al cierre de esta edición.

PRIMERA NACIONAL

En el partido que cerró ayer la 31º fecha de la Primera Nacional, Agropecuario de Carlos Casares dio la nota de la jornada, al superar por 2-0 a uno de los líderes del Grupo B, Gimnasia de Mendoza. Los goles del equipo “Sojero”, que quedó cerca de ingresar al Reducido, fueron convertidos por Mosqueira y Blando.

 

