Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |ESCALADA DE TENSIÓN

Maduro declarará “en armas” a Venezuela si es atacada por EE UU

Mientras Trump se dispone a reforzar el despliegue militar en el Caribe para combatir a los cárteles latinoamericanos del narco, el gobernante chavista advirtió que responderá a una agresión

Maduro declarará “en armas” a Venezuela si es atacada por EE UU

Vista del destructor U.S.S. Gravely (DDG 107), uno de los buques que Trump decidió mandar a aguas caribeñas / Archivo AP

2 de Septiembre de 2025 | 01:45
Edición impresa

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó ayer que declararía constitucionalmente una “república en armas” si su país “fuera agredido” por las fuerzas militares que el gobierno de EE UU ha desplegado en el Caribe.

Los comentarios del gobernante en una rueda de prensa se dan cuando el gobierno del presidente Donald Trump se dispone a reforzar esta semana su fuerza marítima cerca de aguas venezolanas para combatir las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos.

EE UU no ha informado sobre la posibilidad de una incursión terrestre con los miles de efectivos desplegados, pero el gobierno de Maduro respondió enviando más tropas a lo largo de su costa y frontera con la vecina Colombia y convocó a los venezolanos a alistarse en una milicia civil.

El mandatario venezolano remarcó que la estrategia venezolana ante lo que llama las amenazas de EE UU es “eminentemente defensiva”, lo que incluye la “lucha diplomática, la lucha política”, pero advirtió que si “Venezuela fuera agredida pasaría de inmediato al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional” y “declararía constitucionalmente a la república en armas”.

Agregó que su país se está “preparando para preservar la soberanía nacional, la paz y la integridad territorial ante “estos métodos inmorales ilegales que violan la Carta de Naciones Unidas”, en alusión al despliegue de fuerzas estadounidenses.

“Venezuela es un país pacifista, pero somos un pueblo de guerreros y jamás va a ceder frente a chantajes ni amenazas de ningún signo”, aseveró a periodistas en un lujoso hotel de Caracas. “Venezuela enfrenta la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años, una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal”, afirmó.

LE PUEDE INTERESAR

Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada

LE PUEDE INTERESAR

Xi y Putin, con fuertes críticas a Occidente en la cumbre de China

El gobierno estadounidense también duplicó a inicios de agosto a 50 millones de dólares una recompensa por la captura de Maduro, a quien acusó formalmente ante la justicia por cargos de narcoterrorismo.

Mejor que nunca
El presidente Donald Trump, afirmó que “nunca” se sintió mejor que ahora, al salir al cruce de teorías según las cuales había muerto o estaba gravemente enfermo. “Nunca me sentí mejor en mi vida”, escribió en su cuenta de Truth Social.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Alak analizó el presente y futuro de La Plata: "La Ciudad está renaciendo y vamos a hacer obras todos los días"

Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil

A media luz, como en el "campito", Gimnasia sumó tres puntos de oro tras vencer a los tucumanos 1 a 0

Alexis Castro, autocrítico: “No hicimos las cosas bien, hay que mejorar”

Santa Rosa desató su furia en La Plata: diluvio de madrugada y cuánto llovió, barrio por barrio

Cuenta DNI activó los descuentos de septiembre 2025

Tibio, tibio, caliente... Shakira y Antonito, cerquita

Ya se activó el aumento del micro en La Plata: cuánto sale el boleto, sección por sección
+ Leidas

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado

Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Emiten un alerta mundial por el incidente argentino

El pan no “leva”: crisis y alerta: caída en el consumo y en la producción

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Dólar sin domar: medidas no frenaron la suba

VIDEO. Nicoletti: “Milei es un delirio y los K son el pasado”
Últimas noticias de El Mundo

Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada

Xi y Putin, con fuertes críticas a Occidente en la cumbre de China

Un sismo en Afganistán dejó cerca de 800 muertos y 2.500 heridos

El eje antioccidental: Putin, recibido por Xi en China
Información General
Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
Mueven el feriado del 12 de octubre para sumar otro fin de semana largo
PAMI negó sobreprecios en la compra de lentes y remarcó que el sistema actual garantiza “gratuidad”
Alerta mundial de la OMS por el fentanilo contaminado
“Presunta contaminación”: en medio del escándalo, ANMAT clausuró a otros dos laboratorios
Deportes
VIDEO. El Lobo y un triunfo clave sin grandes luces
Le faltaron luces afuera y adentro, pero la victoria ayudará a bajar la tensión
Casi se suspende por una falla en el tablero de luces
Orfila culpó a la ansiedad por el segundo tiempo
Un triunfo clave para alimentar las dos tablas
Policiales
San Carlos: un barrio en jaque por la delincuencia
Desvalijan un depósito de ropa en Tolosa al amparo de la oscuridad
La madre de los hijos de Krause incumplió la resolución judicial
En 2025 hubo 164 femicidios en todo el país, uno cada 36 horas
El delito le ganó por goleada al club Villa San Carlos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla