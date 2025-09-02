Maduro declarará “en armas” a Venezuela si es atacada por EE UU

Vista del destructor U.S.S. Gravely (DDG 107), uno de los buques que Trump decidió mandar a aguas caribeñas / Archivo AP

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó ayer que declararía constitucionalmente una “república en armas” si su país “fuera agredido” por las fuerzas militares que el gobierno de EE UU ha desplegado en el Caribe.

Los comentarios del gobernante en una rueda de prensa se dan cuando el gobierno del presidente Donald Trump se dispone a reforzar esta semana su fuerza marítima cerca de aguas venezolanas para combatir las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos.

EE UU no ha informado sobre la posibilidad de una incursión terrestre con los miles de efectivos desplegados, pero el gobierno de Maduro respondió enviando más tropas a lo largo de su costa y frontera con la vecina Colombia y convocó a los venezolanos a alistarse en una milicia civil.

El mandatario venezolano remarcó que la estrategia venezolana ante lo que llama las amenazas de EE UU es “eminentemente defensiva”, lo que incluye la “lucha diplomática, la lucha política”, pero advirtió que si “Venezuela fuera agredida pasaría de inmediato al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional” y “declararía constitucionalmente a la república en armas”.

Agregó que su país se está “preparando para preservar la soberanía nacional, la paz y la integridad territorial ante “estos métodos inmorales ilegales que violan la Carta de Naciones Unidas”, en alusión al despliegue de fuerzas estadounidenses.

“Venezuela es un país pacifista, pero somos un pueblo de guerreros y jamás va a ceder frente a chantajes ni amenazas de ningún signo”, aseveró a periodistas en un lujoso hotel de Caracas. “Venezuela enfrenta la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años, una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal”, afirmó.

El gobierno estadounidense también duplicó a inicios de agosto a 50 millones de dólares una recompensa por la captura de Maduro, a quien acusó formalmente ante la justicia por cargos de narcoterrorismo.