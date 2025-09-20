Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Actividades: festejos de primavera, baile y fiesta de la tercera edad

Actividades: festejos de primavera, baile y fiesta de la tercera edad
20 de Septiembre de 2025
CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

El Club platense está de festejo

El Club Atlético Platense celebra su 104 aniversario con cena y baile, el próximo sábado a las 21, en su sede ubicada en 21 entre 51 y 53. Valor de la tarjeta $6.000. Incluye: sándwiches de bondiola (2) y una bebida.

Baile en Capital Chica

En el Club Capital Chica (66, 156 y 157) el domingo 21 de septiembre al mediodía, se realizará el baile de la primavera. El festejo contará con diferentes shows. Habrá servicio de buffet (no se puede ingresar con alimentos).

Fiesta de la Tercera Edad

El centro de la tercera edad “Pétalos de rosas de abril”, de 13 (ex70) y 122 norte (ex122 bis), Berisso, realizará este domingo 21 de septiembre su fiesta mensual, a partir de las 12.30. Habrá un almuerzo consistente en untables y empanadas, pechuga de pollo rellena de jamón y queso, y helado. Animación: Marcelo Gabriel. Habrá sorteos. La tarjeta para socios es de $17.000 y para no socios es de $20.000. No incluye bebidas. Hay que llevar vajilla completa. El horario administrativo del Centro es de 10 a 12, de lunes a viernes.

Festival de Primavera

El Club Progresista La Loma y la Biblioteca Popular Infantil Espacio Belgrano (calle (35 entre 18 y 19) celebra este domingo 21 de septiembre, a partir de las 14, el día de la primavera con juegos, lectura, talleres creativos y música. La actividad es gratuita y se suspende en caso de lluvia.

Expo Vivero en City Bell

Del 3 al 5 de octubre, de 11 a 21 y en Club Atlético City Bell (Cantilo y Jorge Bell), se llevará a cabo la séptima edición de la Expo Vivero. Con entrada libre y gratuita, se podrá visitar y adquirir plantas, árboles autóctonos, elementos de decoración, macetas, tierra, fertilizantes y muchos más. Contacto: 221 5410311.

 

