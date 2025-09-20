Actividades: festejos de primavera, baile y fiesta de la tercera edad

El Gobierno negocia un préstamo de EE UU para contener al dólar
VIDEO. Milei atribuyó el salto del riesgo país al “pánico político” y acusó a la oposición
“Los audios de Spagnuolo fueron hechos con inteligencia artificial”
VIDEO. Carrillo: “La serie sigue abierta, va a ser un lindo partido”
VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia
NINI mayorista, una gran expetiencia: fin de semana con estas ofertas
Especial primavera y 20% de reintegro con Modo: las ofertas en El Nene
El comercio minorista ya lleva dos años de caída en la Ciudad
El delito, con la soga al cuello Intentan estrangular a un chofer de Didi
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
“Acá nadie se desmoviliza”, dijo Kicillof en la reunión en Ensenada
Se partió el bloque del PRO tras la pelea entre Ritondo y Lospennato
El Central “quemó” U$S678 millones para mantener el techo de la banda
Denuncia penal contra Movistar por el supuesto falso robo de cables
Avanza la inclusión de la atrofia muscular en la pesquisa neonatal
Advierten por el humo y la llama de la destilería
Una pérdida de agua en 132, 58 y 59 los deja sin presión
El Club Atlético Platense celebra su 104 aniversario con cena y baile, el próximo sábado a las 21, en su sede ubicada en 21 entre 51 y 53. Valor de la tarjeta $6.000. Incluye: sándwiches de bondiola (2) y una bebida.
En el Club Capital Chica (66, 156 y 157) el domingo 21 de septiembre al mediodía, se realizará el baile de la primavera. El festejo contará con diferentes shows. Habrá servicio de buffet (no se puede ingresar con alimentos).
El centro de la tercera edad “Pétalos de rosas de abril”, de 13 (ex70) y 122 norte (ex122 bis), Berisso, realizará este domingo 21 de septiembre su fiesta mensual, a partir de las 12.30. Habrá un almuerzo consistente en untables y empanadas, pechuga de pollo rellena de jamón y queso, y helado. Animación: Marcelo Gabriel. Habrá sorteos. La tarjeta para socios es de $17.000 y para no socios es de $20.000. No incluye bebidas. Hay que llevar vajilla completa. El horario administrativo del Centro es de 10 a 12, de lunes a viernes.
El Club Progresista La Loma y la Biblioteca Popular Infantil Espacio Belgrano (calle (35 entre 18 y 19) celebra este domingo 21 de septiembre, a partir de las 14, el día de la primavera con juegos, lectura, talleres creativos y música. La actividad es gratuita y se suspende en caso de lluvia.
Del 3 al 5 de octubre, de 11 a 21 y en Club Atlético City Bell (Cantilo y Jorge Bell), se llevará a cabo la séptima edición de la Expo Vivero. Con entrada libre y gratuita, se podrá visitar y adquirir plantas, árboles autóctonos, elementos de decoración, macetas, tierra, fertilizantes y muchos más. Contacto: 221 5410311.
