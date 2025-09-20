La amenazó con una cuchilla y le robó todo

La sensación de miedo e impotencia todavía persisten en el cuerpo de una joven de 29 años que, camino a su casa, fue interceptada por un motochorro que circulaba en contramano: tras amenazarla con una cuchilla de gran porte, le robó el celular y una computadora. Sucedió en Tolosa, días atrás.

Oriunda de Ayacucho pero radicada en La Plata, la joven, identificada como María Belén, caminaba por 528 desde 118 y 119 cuando fue sorprendida por un sujeto mayor de edad (de tez oscura, ropa deportiva y gorrita) que circulaba en una moto de baja cilindrada en sentido contrario. Tras “encerrarla”, le exhibió el arma blanca que escondía debajo de su campera y le pidió todo: temblando, la chica le entregó su celular, marca Samsung, y una notebook plateada marca Asus con la tapa llena de stickers. Con el botín en sus manos, huyó en sentido contrario.

En la denuncia, la joven denunció que no fue violentada, que no vio testigos y que desconocía si había cámaras de seguridad.