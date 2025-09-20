Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |Desestiman su denuncia

New York Times: otro revés para Trump
20 de Septiembre de 2025 | 03:09
Un juez federal de Florida desestimó una demanda por 15.000 millones de dólares presentada por el presidente estadounidense Donald Trump contra el diario The New York Times por difamación.

La demanda de 85 páginas presentada por Trump el 15 de septiembre contra el New York Times es “inapropiada e inadmisible”, ya que no respeta las normas de procedimiento, afirma el juez Steven Merryday en su dictamen.

“Se desestima con permiso para modificarla en un plazo de 28 días”, en un formato que no supere las 40 páginas, según el texto de la decisión. El juez destaca la gran cantidad de acusaciones y quejas contra el diario carentes de fundamento.

En la demanda contra el diario, cuatro de sus periodistas y una compañía editorial Trump denuncia la publicación de un “libro despectivo” sobre el origen de su fortuna y “tres artículos falsos, maliciosos, difamatorios y despectivos”.

El diario estadounidense replicó afirmando que la acción judicial “carece de fundamento”. “No se basa en ninguna reclamación jurídica legítima y su único objetivo es amordazar y desalentar el periodismo independiente”, añadió.

Trump presentó esta demanda después de que The New York Times publicara unos artículos sobre una supuesta carta de cumpleaños enviada por el presidente en 2003 a Jeffrey Epstein, empresario encontrado muerto en 2019 en prisión antes de su juicio por explotación sexual.

