Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles: Celular 5G, TV Led, metegol y más

El Mundo |EN EL JUICIO A SU PADRE

Imputan a un hijo de Bolsonaro por “coacción”

Imputan a un hijo de Bolsonaro por “coacción”
23 de Septiembre de 2025 | 02:31
Edición impresa

La fiscalía de Brasil imputó ayer al diputado Eduardo Bolsonaro por “coacción” debido a sus maniobras para impulsar sanciones de Estados Unidos para interferir en el juicio por golpismo contra su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

El líder ultraderechista fue condenado este mes a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Eduardo Bolsonaro, instalado desde hace meses en Estados Unidos, fue procesado por “amenazar a las autoridades judiciales y de otros poderes” con que conseguiría “de las autoridades estadounidenses sanciones (...) si el proceso no acababa” como era deseable para su padre, indicó la fiscalía.

Las amenazas eran “inequívocas y consistentes” y buscaron “someter los intereses de la República y de toda la colectividad a sus propios designios personales”, agregó.

También fue imputado el influencer Paulo Figueiredo, por los mismos motivos.

En cambio, la fiscalía desestimó la recomendación de la policía de imputar también a Jair Bolsonaro.

LE PUEDE INTERESAR

Google a juicio por tácticas abusivas

LE PUEDE INTERESAR

Wall Street cerró al alza, con el impulso del sector tecnológico

NUEVAS SANCIONES

La inculpación se conoció el mismo día en que Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Brasil.

Trump ya impuso aranceles punitivos de 50% a algunas exportaciones brasileñas en represalia a lo que consideró una “caza de brujas” contra su aliado Bolsonaro.

Su gobierno también castigó a varios altos funcionarios por el juicio.

Tras la sentencia del Supremo contra Bolsonaro, la Casa Blanca había amenazado a Brasil con nuevas medidas.

Washington sancionó ayer a la esposa del juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, que condujo el juicio contra Bolsonaro, así como a una empresa propiedad de su familia.

En paralelo, al ser interrogado sobre informes de prensa de que su visa fue revocada, el defensor general del Estado, Jorge Messias, dijo “recibir sin recelo la medida dirigida” contra él, sin dar más detalles.

Eduardo Bolsonaro vinculó su inculpación a las nuevas sanciones. Esto “subraya que la persecución política continúa. Pero es una pérdida de tiempo: no nos dejaremos intimidar”, reaccionó en X.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dólar oficial bajó $85 y cerró a 1.430 pesos: además cayeron el blue, los financieros y el mayorista

“El Cositorto platense”: investigan en La Plata un esquema Ponzi

Mientras espera a Flamengo, Estudiantes, con suplentes, venció a Defensa y Justicia 1 a 0

Gimnasia ya piensa en Rosario Central: "Va a ser una batalla”, dijo Silva Torrejón

Es de La Plata, planeó correr con su mujer, ella falleció pero logró ganar con un amigo: "Nos guió desde el cielo"

Pampita habló del robo a su lujosa casa: “Lo único que se llevaron que me da muchísima tristeza es..."

Kicillof confirmó que la AFA se hará cargo del Estadio Único y que arranca el masterplan de obras: ¿vienen a jugar a La Plata la Selección y Boca?

La historia de Leif Erikson, el vikingo que pisó América 500 años antes que Colón
+ Leidas

VIDEO. Con la mente en la Copa: Estudiantes volvió al triunfo

Uno por uno

El próximo rival Pincha en el torneo, en crisis

Los debutantes estuvieron muy bien

Un relato de duelo y resiliencia en la Región

Esperando al “Fla” se dio el gusto triunfal en UNO

Cayó el riesgo país, el dólar bajó $85 y volaron los bonos y acciones

VIDEO. Con los gremios, Kicillof llamó al peronismo a unirse en octubre
Últimas noticias de El Mundo

Palestina en la ONU: Francia la reconoció; Trump, no

La duquesa de York en la mira por el caso Epstein

Google a juicio por tácticas abusivas

Wall Street cerró al alza, con el impulso del sector tecnológico
Deportes
VIDEO. Con la mente en la Copa: Estudiantes volvió al triunfo
Esperando al “Fla” se dio el gusto triunfal en UNO
Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta
La habilitación de Plata generó más molestias
Racing y Vélez definen al primer semifinalista
Policiales
Otra vez a los jubilados: dos violentos asaltos sacuden a La Plata
Robo planificado y horas de angustia para Pampita
“Transferime la plata o te quemo”
Sustraen cables y causan destrozos en una escuela
Un “romántico” terminó detenido
Información General
Donantes de médula ósea: la Plata lidera el ranking nacional
Trump desaconseja a las embarazadas tomar paracetamol
Los números de la suerte del martes 23 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
En Salta nacieron trigemelas, un caso que sucede cada un millón
Recuerdo de una mentira: la historia de Megan Reynolds, entre fraudes, enfermedades fingidas y un falso embarazo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla