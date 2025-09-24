El acusado de intentar matar al magnate en 2024, culpable

Un jurado federal de Estados Unidos declaró ayer culpable de todos los cargos al acusado de intentar asesinar a Donald Trump en septiembre de 2024 en un campo de golf de Florida.

Ryan Routh, de 59 años, fue acusado de conspirar para disparar a Trump, entonces candidato a la presidencia, mientras jugaba a golf en uno de sus campos en Palm Beach, dos meses después de que el republicano resultara herido en una oreja por un disparo durante un mitin de campaña en el estado de Pensilvania.

El jurado declaró a Routh culpable de, entre otros, el delito de intento de asesinato de un candidato a la presidencia, por el que podría ser condenado a la cadena perpetua. La condena se dictará el 18 de diciembre.

Tras la lectura del veredicto en un tribunal federal de Florida, en el sureste de Estados Unidos, Routh intentó clavarse un bolígrafo, pero los guardias intervinieron para impedirlo, informaron Fox News y NBC.

“Un gran momento para la justicia en Estados Unidos”, escribió el presidente Donald Trump en Truth Social.