¿Quién reconoce al Estado palestino, quién no y cuál es la importancia?

Tras casi dos años de guerra en Gaza, la mayoría de los países de Europa reconocen ahora al Estado de Palestina, gracias a las declaraciones oficiales el lunes en la ONU de Francia, Bélgica o Luxemburgo. El reconocimiento del Estado palestino -autoproclamado en 1988 por dirigentes palestinos en el exilio- llega en medio del conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, devastada por dos años de conflicto, y mientras sigue la ocupación de Cisjordania.

Cerca del 80% de los miembros de la ONU, es decir al menos 151 de los 193 países que integran el organismo, reconocen un Estado palestino. Seis países europeos -Francia, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Andorra y Mónaco- completaron esta lista de reconocimientos el lunes. El domingo ya lo hicieron Reino Unido y Canadá -los primeros miembros del G7-, Australia y Portugal. Rusia, todos los países árabes, casi todos los de África y América Latina, y la gran mayoría de los Estados asiáticos, incluidos India y China, ya están en el grupo de apoyos. Argelia fue el primer país, el 15 de noviembre de 1988, en reconocer al Estado palestino. Decenas de países la siguieron en los meses siguientes y, veinte años después, a fines de 2010 e inicio de 2011, hubo una segunda ola.

La guerra en Gaza, en respuesta al ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamás en territorio israelí del 7 de octubre de 2023, ha dado lugar a una nueva serie de reconocimientos, hasta ahora 19. En cambio, no reconocen un Estado palestino al menos 39 países, empezando por EE UU e Israel.

El reconocimiento es “una de las cuestiones más complicadas” del derecho internacional, “a medio camino entre lo político y lo jurídico”, explican expertos. Es un hecho simbólico. Pero hay un punto en el que el derecho internacional es bastante claro: el reconocimiento no crea el Estado, del mismo modo que la ausencia de reconocimiento no impide que el Estado exista, ya que los elementos necesarios son un territorio, una población y un gobierno independiente.