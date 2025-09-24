Forzada caminata de Macron en Nueva York

El presidente francés, Emmanuel Macron, tuvo que esperar el lunes por la noche en la calle en Nueva York, bloqueado por la policía, para dejar pasar el convoy de Donald Trump, a quien telefoneó de forma improvisada. Macron y su delegación permanecieron bloqueados sin poder avanzar detrás de las barreras de una calle neoyorquina mientras salían a pie de la sede de Naciones Unidas, según imágenes de los medios franceses Brut y BFMTV.

“Me acompañan diez personas. Voy a la embajada francesa”, explicó en vano el presidente francés a un policía que, mientras se disculpaba, le indicó que el perímetro estaba cerrado a la espera del paso de un convoy. Ante la negativa del agente, con quien bromeó, Macron llamó por teléfono a su par estadounidense: “¿Cómo estás? ¿Adivina qué? Estoy esperando en la calle porque todo está bloqueado por ti”, se escucha en las imágenes. Macron se disponía a cenar con el secretario general de la ONU, António Guterres.