El Jardín de Rosas de la Casa Blanca, convertido en un exclusivo “club”

El efecto Trump sigue en los mercados y hasta el Tesoro compró dólares
De la mano del veranito financiero, el Banco Central bajó las tasas a 25%
Asesinadas y descuartizadas: la trama narco detrás del triple femicidio
River eliminado: ganaba con gol de Salas, pero Palmeiras lo dio vuelta y pasó a semis
El Ysysmo y la cumbia toman La Plata: dos noches históricas en Noches Capitales
En tiempo y forma, la minoría; Secundarios: repitencia y nivel en picada
El Centro entre tarifas, aprietes y disputas territoriales de trapitos
El campo en alerta ante un posible pedido por la vuelta de las retenciones
Milei en modo Trump: cuestionó a la ONU y elogió a su par de EE UU
Causa $Libra: la oposición pide llevar a declarar a testigos por la fuerza
Fentanilo contaminado: tres mujeres al frente de la comisión investigadora
Kicillof en Nueva York, con más críticas a Milei y contra el FMI
Inauguran en La Plata unidad de salud mental para adolescentes
De oferta en la verdulería: hojas verdes y se espera por las frutillas
A raíz de un conflicto, otro día de calvario por demoras en los trenes
Actividades: literatura, Expo vivero, memoria y juegos de mesa, artes marciales, historia del cine nacional y cena aniversario
El club más exclusivo de Washington lo tiene todo: secretarios del gabinete, un nuevo patio de piedra, comida de la cocina de la Casa Blanca e incluso una lista de canciones elegidas por el presidente Donald Trump. Pero hay que tener buena suerte para conseguir un lugar en la lista de invitados. Hasta ahora, solo algunos de los aliados políticos del presidente, ejecutivos de negocios y funcionarios de la administración han sido invitados. En la remodelación de la Casa Blanca por parte de Trump, el Jardín de Rosas ahora es el Club del Jardín de Rosas, con el icónico césped fuera de la Oficina Oval transformado en una imitación, financiado por los contribuyentes, del patio de Mar-a-Lago, el resort privado del presidente en Florida. Trump presentó el nombre durante su primera cena formal allí este mes y también lo ha incluido en su agenda pública oficial. Los presidentes siempre usaron las invitaciones a la Casa Blanca como una recompensa prestigiosa para amigos y seguidores, pero la renovación de esa área icónica de la Casa del Pueblo no tiene precedentes. Es un nuevo ejemplo de cómo el magnate republicano está replicando la burbuja dorada de su vida privada dentro de los confines de la vivienda gubernamental más famosa del país. Trump comprende bien el atractivo de los espacios exclusivos. En su primer mandato, Trump tenía un hotel con su nombre en la Pennsylvania Avenue a unas pocas cuadras de la Casa Blanca, e iba allí a menudo a cenar.
