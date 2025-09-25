El Jardín de Rosas de la Casa Blanca, convertido en un exclusivo “club”

El club más exclusivo de Washington lo tiene todo: secretarios del gabinete, un nuevo patio de piedra, comida de la cocina de la Casa Blanca e incluso una lista de canciones elegidas por el presidente Donald Trump. Pero hay que tener buena suerte para conseguir un lugar en la lista de invitados. Hasta ahora, solo algunos de los aliados políticos del presidente, ejecutivos de negocios y funcionarios de la administración han sido invitados. En la remodelación de la Casa Blanca por parte de Trump, el Jardín de Rosas ahora es el Club del Jardín de Rosas, con el icónico césped fuera de la Oficina Oval transformado en una imitación, financiado por los contribuyentes, del patio de Mar-a-Lago, el resort privado del presidente en Florida. Trump presentó el nombre durante su primera cena formal allí este mes y también lo ha incluido en su agenda pública oficial. Los presidentes siempre usaron las invitaciones a la Casa Blanca como una recompensa prestigiosa para amigos y seguidores, pero la renovación de esa área icónica de la Casa del Pueblo no tiene precedentes. Es un nuevo ejemplo de cómo el magnate republicano está replicando la burbuja dorada de su vida privada dentro de los confines de la vivienda gubernamental más famosa del país. Trump comprende bien el atractivo de los espacios exclusivos. En su primer mandato, Trump tenía un hotel con su nombre en la Pennsylvania Avenue a unas pocas cuadras de la Casa Blanca, e iba allí a menudo a cenar.