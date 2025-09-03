Cheika: “Los Pumas mejoraron en su confianza”

Los Pumas se preparan para enfrentar a Australia como visitantes en el Rugby Championship, luego de la histórica victoria ante Nueva Zelanda, y Michael Cheika, exentrenador del seleccionado argentino, destacó la evolución del equipo en los últimos años.

El australiano explicó qué considera que cambió en el equipo para lograr sus recientes victorias y compartió una anécdota de su llegada como asistente del staff.

Cheika recordó su primera experiencia con el plantel durante la serie contra los All Blacks en Australia, tras la burbuja por la pandemia de Covid: “Fue mi primera vez allí con ellos después de que salieran de la burbuja. La noche anterior fue la presentación de las camisetas y Mario Ledesma me preguntó si quería decir algo. Les dije a los jugadores: ‘Tienen que entender que son un equipo muy bueno, de gran calidad. No creo que crean en ustedes mismos como lo vemos nosotros desde fuera. Deberían creer más en ustedes’”.

El exhead coach argentino también se refirió en diálogo con Rugby AU a los factores que contribuyeron a la mejoría del equipo: “Creo que su confianza ha mejorado, así como su excelente entrenamiento en las habilidades básicas: correr por las puntas, mover la pelota en espacios cortos, pases cortos y largos, técnica de tackle y agresividad en los fundamentos del juego. Realmente se han centrado en eso como parte importante”.

Finalmente, Cheika resaltó la disciplina en los entrenamientos y la atención a los fundamentos como claves del éxito reciente: “Cuando yo estaba allí y ahora con Felipe, se enfocan mucho en los fundamentos del juego, lo que conformará un equipo capaz de ganar bajo presión. Esa atención al detalle y la confianza son lo que ha permitido que Los Pumas logren grandes actuaciones en los últimos años”.

Actualmente Los Pumas se encuentran disputando el Rugby Championship donde consiguieron ganarle por primera vez en el país a Nueva Zelanda y tiene una victoria al igual que sus otros tres contrincantes, donde buscará dar pelea y luchar por el título como lo hizo el año pasado.