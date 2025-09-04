Extraña confesión de Soledad Silveyra: contó cómo planea el día de su muerte

El Senado ya debate voltear el veto a la emergencia en Discapacidad y limitar los DNU
"Me ocupo mucho del día que me vaya. No le tengo nada de miedo a la muerte". Así, sin dramatizar y entendiendo el momento que deberá enfrentar lo inevitable, Soledad Silveyra contó con total sinceridad que ya tiene todo planeado para el día que sea su último día.
Con 73 años, Solita se prestó a la charla con Mario Pergolini en su programa "Otro día perdido". Sin tapujos contó que suele hablar con sus hijos del día de su muerte y cómo le gustaría que sea.
En este sentido, aseguró que tiene "bien diseñado" el momento de su despedida y que lo suele hablar no solo con sus hijos, también con sus nietas mayores.
Entonces, a ellos les pidió que cuando lleguen sus últimos momentos "se haga un brindis y todos bailen" a su alrededor. Asimismo, Solita relató lo que le dijo su nieta: “Vos vas a estar muerta y nosotros vamos a estar celebrando que se murió Tatita’” pero aclaró que "Siempre quise morir dignamente".
Vale destacar que, no es la primera vez que la actriz habla del tema. Tiempo atrás Silveyra aseguró que: "Soy una persona que está totalmente de acuerdo con la eutanasia. Yo voto a favor de la eutanasia", sostuvo e indicó que a ella también le gustaría poder tener una "muerte digna". "Es muy difícil hablar de la muerte, pero es algo que vamos a recibir todos. Entonces, quiero recibirla cuando yo decida que soy una carga para los demás", sentenció la mencionada actriz.
Para finalizar, solicitó que salga pronto una ley que regule el tema en la Argentina: "Acá se presentó un proyecto, donde en un momento la ley dice "suicidio asistido". A mí no me gusta esa palabra. Mi madre se quitó la vida, yo no me quiero hacerlo. Me quiero ir a de la vida con una sonrisa y poder decir chau, quiero estar en este mundo mientras me pueda mover por mí misma”, aseguró Solita.
