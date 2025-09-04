Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |Lejos del lujo

Mariana Nannis: de millonaria a camarera, la imagen que revela su presente trabajando en una parrilla   

Mariana Nannis: de millonaria a camarera, la imagen que revela su presente trabajando en una parrilla   
4 de Septiembre de 2025 | 10:53

Escuchar esta nota

La mediática enfrenta un juicio con Caniggia, rumores de crisis y trabajo en un restaurante. Ella asegura: "Nunca trabajé, estoy con un banquero suizo".

El tiempo pasó y de aquella vida cinco estrellas no quedó nada. El presente de Mariana Nannis dista de aquellos días de lujo y excesos que solía mostrar en los medios por los años 90.

Ahora, la exesposa de Claudio Caniggia, que durante años se mostró rodeada de champagne, glamour y viajes, hoy atraviesa un escenario totalmente distinto en Marbella.

Según revelaron en la tele, la mediática se encuentra trabajando en una parrilla argentina y su situación económica no es la misma que la de sus años dorados.

Así, desde la pantalla chica señalaron: "Cuando la encontramos trabajando en la parrilla, llamó a nuestro productor, lo insultó, le dijo que era millonaria y que tenía un novio con avión privado, que nunca trabajó que está saliendo con un banquero suizo". 

Pero, una foto enviada por habitantes de Marbella muestra una realidad diferente: "Gente que vive en Marbella, cerca de donde ella trabaja, se acercaron a pedirle una foto porque la reconocieron y Mariana dijo que bajo ningún punto de vista", revelaron desde diferentes comentarios y además, ante la negativa decidieron retratarla de espaldas, caminando por las calles de la ciudad española.

En ese contexto, se supo también que, Nannis: "Mal vendió un departamento por 150 mil dólares y se quemó la guita", comentaron en la tele, al tiempo que agregaron: "Ella trabaja en una parrilla argentina y vive en una casa cualquiera con sus vecinos venezolanos, nada que ver con la mansión dónde ella pasaba sus mejores días".

Respecto a su vínculo con Caniggia, se sabe que Mariana y Claudio estaban separados desde hacía cuatro años cuando el ex delantero de la selección se enamoró de Sofía. 

