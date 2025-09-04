Emotiva noche en La Plata por el Día Nacional del Inmigrante

Cierre de campañas en La Plata: recorridas, actos y reparto de boletas
Participaron autoridades de Paraguay, Perú, Uruguay, Francia, España y Bolivia. El intendente platense ofició de anfitrión
Se realizó en el Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata, a noche, una emotiva celebración por el Día Nacional del Inmigrante. Durante la jornada se destacó a personalidades y referentes de las distintas colectividades por su aporte a la integración y la vida cultural de la ciudad.
"Honrar a los inmigrantes es honrar el trabajo, la esperanza y el sacrificio que dieron forma a nuestra ciudad y a nuestro país, pero también es un compromiso con el futuro", expresó el intendente local, Julio Alak, presente en el acto, quien además pidió: "Sigamos construyendo, unidos, una ciudad de La Plata más inclusiva, solidaria y pujante. Una ciudad que, como ayer, reciba a quienes la elijan como su hogar y que mantenga viva la llama de la unidad, el orden y el progreso".
Del encuentro participó Omar Fonseca, cónsul general de Paraguay; Iván Rodríguez, cónsul general de Perú; Lilian Alfaro, cónsul general de Uruguay; Alejandro Luccheli, cónsul honorario de Francia; Cristian Foyth, vicecónsul honorario de España y Lidia Patty Mullisaca, vicecónsul de Bolivia. También estuvo presente el jefe de Gabinete municipal, Carlos Bonicatto; entre otras autoridades locales.
La celebración también estuvo acompañada por una destacada presencia artística. El Ballet Edelweiss del Club Germano de La Plata representó a Alemania, mientras que por Chile se presentó el Ballet Cruzando Frontera y por Ecuador, el grupo de danzas Raíces del Corazón.
Asimismo, estuvo presente el conjunto folclórico del Centro Asturiano de La Plata, el Ballet Sicilia Bedda representó a Italia y el grupo NeikeJeroky mostró las tradiciones paraguayas. Desde Perú se sumó el elenco de danzas Tradiciones de Mi Tierra, mientras que por Uruguay estuvo Garra Charrúa Candombe (Nuestra Identidad). Finalmente, la cultura vasca se hizo sentir a través del grupo Denak Bat.
Desde 1949, cada 4 de septiembre se conmemora el Día del Inmigrante en homenaje a quienes llegaron desde distintas partes del mundo para hacer de la Argentina su hogar. La fecha reconoce el esfuerzo de miles de familias que, con su trabajo y valores, contribuyeron al desarrollo del país. En La Plata su presencia dejó una huella profunda que enriqueció la vida social y comunitaria.
Alemania:
Club Germano de La Plata - Gabriela Eugenia Martinez
Armenia:
Colectividad armenia región capital de la Provincia de Buenos Aires - Atur Arushanyan
Bolivia:
Afuvic Asociación de Fraternidades Virgen de Copacabana La Plata - Felipa Gimenez
Colectividad boliviana - Ana María Rocha de Rojas
Fundación cultural virgen de urkupiña - Adrián Terceros Panozo
Pluralismo latinoamericano - Sara Mendoza Martinez
Asociación Civil colectividad Angela virgen de urkupiña La Plata – Edwin Mayta
Asociación Bolivia Unida
Colectividad boliviana La Plata - Félix Lamas Rojas
Brasil:
Asociación Civil "Patria Brasil" - Marya Clara Costa Dario
Chile:
Centro Cultural "Victor Jara" - Norma Garrido "La Chile"
Centro Cultural "Violeta Parra" - Natalia Cardenas
Colombia:
Colectividad colombiana La Plata, Berisso y Ensenada - Milena Sandra Hernández
Croacia:
Asociación Croatas Raíces Istrianas - La Plata, Berisso y Ensenada - Graciela Matkovic
Ecuador:
Colectividad Ecuatoriana de La Plata - Jeremy Damián Pillalazo Garzón
España:
Centro de Islas Canarias - Héctor Osvaldo Quiros
Centro Aragonés - Aristian Ian Foyth Trachsler
Centro de descendientes Castillo y León - María Elena Ruiz de la Fuente
Centro Asturiano de La Plata - Patricia Raquel Corrales Laguarda
Círculo andaluz La Plata - Manuel Torres Arazcuñaga
Centro Gallego de La Plata - Haydee Piñeiro Freire
Francia:
Círculo Francés mutual y cultural de La Plata - Post Mortem - Nelly Lestrade recibe Graciela Heguy
Israel:
Comunidad Judía Amia La Plata - Roberto Reichman
Italia:
Centro Molisano Sant Elia - Clara a. Cunsolo
Circulo Calabres - laura marino
Círculo Laziale de La Plata - Cristina Forte
Círculo Lígure - Rosana Mirian Dicrocce
Círculo Siciliano de La Plata - Luis Emilio Mostaccio
Asociación Abruzzesa Ensenada - Blanca Blasetti
Associazione per la diffusione della cultura italiana - Matte Antonio Simone
Círculo campano de La Plata - Angela Francesca Simiele
Círculo lucano de La Plata, Berisso y Ensenada - Rocco Curcio
Círculo Toscano - Maria Catalina Ruggeri
Circulo Trentino - Maria Concepción Matei
Centro Cultural Bivongesi - Osvaldo Pisano
Círculo Sardo Antonio Segni de La Plata - Vanina Cochirale
Unita (Unión de Inmigrantes Italiano Argentino) - Juan Francisco Terraccino
SOIE (Sociedad Obrera Italiana de Ensenada) - Susana Caputo
Círculo Pugliese - Mariana Motetti
Hospital Italiano - Nazareno Fanelli
Círculo Marchigiano - Mario Ciabattoni
Familia Friulana - Meiorin Mario Ion
Líbano:
Sociedad Libanesa de La Plata - Pablo Elias Gulayin
Paraguay:
AIPALP (Asociación de Inmigrantes Paraguayos en La Plata) - Bernardino Gonzalez
Casita Azul de San Jorge - Fidelina Baez
Centro Cultural Paraguayo Ña Ne Reta - Marisa Recalde
Centro Ebenezer - Josefina Bogado
Centro Paraguayo La Plata - Maria Estela Gonzalez
Asociación Civil "Garra Guarani" - Tomasa Vasquez Penayo
Grupo de Danzas Paraguayas "Neike Jeroky" - Darla Melgarejo
Centro Cultural at'y guasu ñande japahape - Fedelina Montiel Fleitas
Perú:
Academia de Marinera Norteña "Así Baila mi Perú" - Soraya Antonella Ocas Meléndez
Centro Cultural 28 de julio - Kelly Maribel Ramirez Fernandez
Círculo de residentes peruanos de La Plata - Anita Virginia Perez Rodriguez
Asociación Civil Colectividad Cusqueña - Encarnación Gonzalez Perez
Despertar Latino - Rosario Chillitupa Gutierrez
Institución Cultural, Deportiva y Social "Peruana Argentina" - Luz Maria Llovera Cachay
Asociación Civil "Por Amor a Vos" - Milthon Amezquita
Asociación Cultural "Wwancas Indomables" - Tania Miluska Limaymanta Cipriano
Institución Club Libertad filial La Plata - Isabel Alva de Jara
Hermandad Virgen de la Puerta - Jose Antonio Mesia Gotto
Asociacion Civil Cultural "Kanchary Wayna" - Luis Villa Nina
Red de Migrantes Latinoamericanos - Azucena Bruno Mejia
Taller de danzas latinoamericanas - Daiana Sabrina Rivero
Asociación Damas Peruanas - Elva María Aquino Cotera
Institución Chincha - Jose Albino Napa
Asociacion Peruana Jauja - Korina Gladys Mesia Gotto
República Dominicana:
Centro Dominicanos de La Plata - Santa Ferreyra Lara
Siria:
Asociación Siriana Ortodoxa de Beneficencia - Sabina Uslucan de Gulayin
Asociación Siriana Ortodoxa - Atallah Bitar
Uruguay:
Garra Charrua - Gustavo Ruben´s Esposito Vidal
Consejo Consultivo China Zorrilla - Carlos Gustavo Pose Ramirez
Basko:
Centro Basko Euzco Etxea - Beatriz Esther Aramayo
Venezuela:
Asociación Venezolana de La Plata - Claudia Andrade.
