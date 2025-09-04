Emotiva noche en La Plata por el Día Nacional del Inmigrante

Se realizó en el Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata, a noche, una emotiva celebración por el Día Nacional del Inmigrante. Durante la jornada se destacó a personalidades y referentes de las distintas colectividades por su aporte a la integración y la vida cultural de la ciudad.

"Honrar a los inmigrantes es honrar el trabajo, la esperanza y el sacrificio que dieron forma a nuestra ciudad y a nuestro país, pero también es un compromiso con el futuro", expresó el intendente local, Julio Alak, presente en el acto, quien además pidió: "Sigamos construyendo, unidos, una ciudad de La Plata más inclusiva, solidaria y pujante. Una ciudad que, como ayer, reciba a quienes la elijan como su hogar y que mantenga viva la llama de la unidad, el orden y el progreso".

Del encuentro participó Omar Fonseca, cónsul general de Paraguay; Iván Rodríguez, cónsul general de Perú; Lilian Alfaro, cónsul general de Uruguay; Alejandro Luccheli, cónsul honorario de Francia; Cristian Foyth, vicecónsul honorario de España y Lidia Patty Mullisaca, vicecónsul de Bolivia. También estuvo presente el jefe de Gabinete municipal, Carlos Bonicatto; entre otras autoridades locales.

La celebración también estuvo acompañada por una destacada presencia artística. El Ballet Edelweiss del Club Germano de La Plata representó a Alemania, mientras que por Chile se presentó el Ballet Cruzando Frontera y por Ecuador, el grupo de danzas Raíces del Corazón.

Asimismo, estuvo presente el conjunto folclórico del Centro Asturiano de La Plata, el Ballet Sicilia Bedda representó a Italia y el grupo NeikeJeroky mostró las tradiciones paraguayas. Desde Perú se sumó el elenco de danzas Tradiciones de Mi Tierra, mientras que por Uruguay estuvo Garra Charrúa Candombe (Nuestra Identidad). Finalmente, la cultura vasca se hizo sentir a través del grupo Denak Bat.

Desde 1949, cada 4 de septiembre se conmemora el Día del Inmigrante en homenaje a quienes llegaron desde distintas partes del mundo para hacer de la Argentina su hogar. La fecha reconoce el esfuerzo de miles de familias que, con su trabajo y valores, contribuyeron al desarrollo del país. En La Plata su presencia dejó una huella profunda que enriqueció la vida social y comunitaria.

RECONOCIMIENTOS

Alemania:

Club Germano de La Plata - Gabriela Eugenia Martinez



Armenia:

Colectividad armenia región capital de la Provincia de Buenos Aires - Atur Arushanyan



Bolivia:

Afuvic Asociación de Fraternidades Virgen de Copacabana La Plata - Felipa Gimenez

Colectividad boliviana - Ana María Rocha de Rojas

Fundación cultural virgen de urkupiña - Adrián Terceros Panozo

Pluralismo latinoamericano - Sara Mendoza Martinez

Asociación Civil colectividad Angela virgen de urkupiña La Plata – Edwin Mayta

Asociación Bolivia Unida

Colectividad boliviana La Plata - Félix Lamas Rojas



Brasil:

Asociación Civil "Patria Brasil" - Marya Clara Costa Dario



Chile:

Centro Cultural "Victor Jara" - Norma Garrido "La Chile"

Centro Cultural "Violeta Parra" - Natalia Cardenas



Colombia:

Colectividad colombiana La Plata, Berisso y Ensenada - Milena Sandra Hernández



Croacia:

Asociación Croatas Raíces Istrianas - La Plata, Berisso y Ensenada - Graciela Matkovic



Ecuador:

Colectividad Ecuatoriana de La Plata - Jeremy Damián Pillalazo Garzón



España:

Centro de Islas Canarias - Héctor Osvaldo Quiros

Centro Aragonés - Aristian Ian Foyth Trachsler

Centro de descendientes Castillo y León - María Elena Ruiz de la Fuente

Centro Asturiano de La Plata - Patricia Raquel Corrales Laguarda

Círculo andaluz La Plata - Manuel Torres Arazcuñaga

Centro Gallego de La Plata - Haydee Piñeiro Freire



Francia:

Círculo Francés mutual y cultural de La Plata - Post Mortem - Nelly Lestrade recibe Graciela Heguy



Israel:

Comunidad Judía Amia La Plata - Roberto Reichman



Italia:

Centro Molisano Sant Elia - Clara a. Cunsolo

Circulo Calabres - laura marino

Círculo Laziale de La Plata - Cristina Forte

Círculo Lígure - Rosana Mirian Dicrocce

Círculo Siciliano de La Plata - Luis Emilio Mostaccio

Asociación Abruzzesa Ensenada - Blanca Blasetti

Associazione per la diffusione della cultura italiana - Matte Antonio Simone

Círculo campano de La Plata - Angela Francesca Simiele

Círculo lucano de La Plata, Berisso y Ensenada - Rocco Curcio

Círculo Toscano - Maria Catalina Ruggeri

Circulo Trentino - Maria Concepción Matei

Centro Cultural Bivongesi - Osvaldo Pisano

Círculo Sardo Antonio Segni de La Plata - Vanina Cochirale

Unita (Unión de Inmigrantes Italiano Argentino) - Juan Francisco Terraccino

SOIE (Sociedad Obrera Italiana de Ensenada) - Susana Caputo

Círculo Pugliese - Mariana Motetti

Hospital Italiano - Nazareno Fanelli

Círculo Marchigiano - Mario Ciabattoni

Familia Friulana - Meiorin Mario Ion

Líbano:

Sociedad Libanesa de La Plata - Pablo Elias Gulayin

Paraguay:

AIPALP (Asociación de Inmigrantes Paraguayos en La Plata) - Bernardino Gonzalez

Casita Azul de San Jorge - Fidelina Baez

Centro Cultural Paraguayo Ña Ne Reta - Marisa Recalde

Centro Ebenezer - Josefina Bogado

Centro Paraguayo La Plata - Maria Estela Gonzalez

Asociación Civil "Garra Guarani" - Tomasa Vasquez Penayo

Grupo de Danzas Paraguayas "Neike Jeroky" - Darla Melgarejo

Centro Cultural at'y guasu ñande japahape - Fedelina Montiel Fleitas



Perú:

Academia de Marinera Norteña "Así Baila mi Perú" - Soraya Antonella Ocas Meléndez

Centro Cultural 28 de julio - Kelly Maribel Ramirez Fernandez

Círculo de residentes peruanos de La Plata - Anita Virginia Perez Rodriguez

Asociación Civil Colectividad Cusqueña - Encarnación Gonzalez Perez

Despertar Latino - Rosario Chillitupa Gutierrez

Institución Cultural, Deportiva y Social "Peruana Argentina" - Luz Maria Llovera Cachay

Asociación Civil "Por Amor a Vos" - Milthon Amezquita

Asociación Cultural "Wwancas Indomables" - Tania Miluska Limaymanta Cipriano

Institución Club Libertad filial La Plata - Isabel Alva de Jara

Hermandad Virgen de la Puerta - Jose Antonio Mesia Gotto

Asociacion Civil Cultural "Kanchary Wayna" - Luis Villa Nina

Red de Migrantes Latinoamericanos - Azucena Bruno Mejia

Taller de danzas latinoamericanas - Daiana Sabrina Rivero

Asociación Damas Peruanas - Elva María Aquino Cotera

Institución Chincha - Jose Albino Napa

Asociacion Peruana Jauja - Korina Gladys Mesia Gotto



República Dominicana:

Centro Dominicanos de La Plata - Santa Ferreyra Lara



Siria:

Asociación Siriana Ortodoxa de Beneficencia - Sabina Uslucan de Gulayin

Asociación Siriana Ortodoxa - Atallah Bitar



Uruguay:

Garra Charrua - Gustavo Ruben´s Esposito Vidal

Consejo Consultivo China Zorrilla - Carlos Gustavo Pose Ramirez



Basko:

Centro Basko Euzco Etxea - Beatriz Esther Aramayo



Venezuela:

Asociación Venezolana de La Plata - Claudia Andrade.