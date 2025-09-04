Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Súper Cartonazo pone en juego un auto 0 km y más premios: hoy, la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

Escándalos de los audios: no se pueden recuperar los mensajes borrados del celular de Spagnuolo

Así lo hicieron saber los especialistas que trabajaron con el aparato al juez de la causa

Escándalos de los audios: no se pueden recuperar los mensajes borrados del celular de Spagnuolo
4 de Septiembre de 2025 | 10:49

Escuchar esta nota

El peritaje sobe el teléfono celular del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, no arrojó buen resultado. Es que según los especialistas que trabajaron con el dispositivo determinaron que al menos por ahora no se podrán recuperar los mensajes borrados.

Según trascendió, la forma en que mensajes e información fueron eliminados es la clave para que el personal de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación (DATIP) no pudieran acceder por el momento.

Spagnuolo entregó dos celulares hace dos semanas, durante un allanamiento en su casa de un country de Pilar, cuando los audios en los que el ex funcionario revelaba un presunto pago de coimas que salpica a Karina Milei y a su principal asesor, Eduardo Menem, ya eran un escándalo. Uno de los dispositivos estaba en desuso. El otro lo dio apagado y sin la clave.

Los especialistas pudieron acceder y determinar que habían sido eliminados los mensajes, por ejemplo, con el presidente Javier Milei, de quien es amigo y además como abogado representó en varias causas, y su hermana Karina, secretaria General de la Presidencia.

Otro celular con el que se trabajó fue el que entregó Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, señalada como la encargada de recaudar los sobornos. El dispositivo es de última generación y como fue entregado sin la clave resultó imposible acceder.

Los otros aparatos que serán abordados son los de Jonathan Kovalivker, hermano de Emmanuel, y su padre Eduardo Kovalivker, ambos también propietarios de la droguería, aunque Eduardo retirado hace tiempo del día a día de la empresa, el de Daniel Garbellini, segundo de Spagnuolo en la ANDIS, quien si bien cuando lo entregó lo hizo encendido y con la clave, no hay demasiadas expectativas que se pueda encontrar información importante para la causa ya que el escándalo ya había estallado.

Gastón Poncetta, candidato a concejal en Brandsen: “El estado es el último dique de contención para los vecinos”

Arrancó la caravana de Fuerza Patria en La Plata: maratón de obras y charlas con vecinos
