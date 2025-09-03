Wall Street cerró en baja frente a la incertidumbre comercial

La bolsa de Nueva York cerró ayer en terreno negativo, por el resurgimiento de la incertidumbre comercial e inversores cautelosos antes de la publicación de datos sobre el empleo en Estados Unidos, esperada para el viernes.

El índice Dow Jones cedió 0,55%, el Nasdaq retrocedió 0,82% y el S&P 500 cayó 0,69%.

La plaza estadounidense está “sumida nuevamente en esta confusión general” respecto a la política comercial estadounidense, comentó Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

En un revés importante para Donald Trump, una corte de apelaciones federal estadounidense determinó el viernes que gran parte de los aranceles que impuso eran ilegales. Por el fallo no se ven afectadas las tarifas adicionales que impactan sobre sectores específicos (automóviles, acero, aluminio, cobre).

Trump llevará el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos para resolver el litigio en última instancia.

“Esto solo retrasa el desenlace de la guerra comercial”, lamentó Hogan. Este “obstáculo” ha socavado claramente los índices principales de Wall Street “después de cuatro meses consecutivos de rendimientos positivos”, agregó el analista.

La decisión del tribunal influyó en la suba de los bonos estadounidenses durante la jornada, ya que los inversores temen que Estados Unidos tenga que devolver el dinero recaudado con los aranceles, lo que afectaría notablemente a su situación fiscal, según CNBC.

Así, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, de referencia, subía al cierre hasta 4,275 %, el de 2 años se situaba en 3,645 %, el de 30 años cerraba en 4,97 % y el bono a 10 años lo hacía en 4,273 %.

El analista Tom Essaye exzpresó en su informe diario Sevens Report que la decisión del juez no debería tener “un gran impacto en los mercados”, ya que los gravámenes siguen vigentes hasta que el Tribunal Supremo de Estados Unidos responda a una posible apelación y dicte sentencia.