La lista platense de Somos hizo un acto en el Club de los Abuelos

Los candidatos de la lista local de Somos Buenos Aires cerraron ayer su campaña electoral con un acto para dirigentes y militantes que se llevó a cabo en el Club de los Abuelos, en 60 entre 20 y 21, donde pidieron el acompañamiento el próximo domingo para que “haya una alternativa racional al kirchnerismo y las ideas de Javier Milei”.
Asistieron candidatos de las listas de concejales, diputados provinciales y consejeros escolares, liderados por Leandro Bazze y Pablo Nicoletti, quienes exhibieron la boleta rosa para llamar voto de ese espacio en las elecciones del domingo y llamaron a “dejar atrás los extremos, que tanto daño le hacen a la Provincia” y para que La Plata “sea una ciudad más justa, moderna y con seguridad”.
Militantes de la alianza que integran el radicalismo, la Coalición Cívica, el GEN y un sector del socialismo, realizaron, además, una campaña de reparto de boletas bajo puerta, además de volanteadas en plazas y centros comerciales y visitas a comerciantes.
El primer candidato de la lista de diputados provinciales, Pablo Nicoletti, se refirió al escenario de polarización que se presenta en la Provincia, entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza y sostuvo que “Es muy importante que todos vayamos a votar el domingo y expresemos ese hartazgo eligiendo nuestra alternativa”.
Al mismo tiempo, repasó los ejes de la propuesta del espacio —seguridad, modernización del Estado y desarrollo local— y planteó avanzar en una mayor descentralización. “Que los recursos de los platenses vuelvan a La Plata para obras. Eso se consigue impulsando leyes que descentralicen los impuestos provinciales para que vuelvan a la Ciudad”, concluyó.
