El Mundo |POR LA EXPECTATIVA DE FLEXIBILIZACIÓN MONETARIA

La bolsa de Nueva York volvió a teñirse de “verde esperanza”

La bolsa de Nueva York volvió a teñirse de "verde esperanza"
5 de Septiembre de 2025 | 02:40
La bolsa de Nueva York cerró al alza ayer, impulsada por las cifras de empleo del sector privado estadounidense, que reforzaron las expectativas de flexibilización monetaria por parte de la Reserva Federal (Fed, banco central). El índice Dow Jones subió un 0,77% y el tecnológico Nasdaq un 0,98%. El índice ampliado S&P 500 avanzó un 0,83%, estableciendo un nuevo récord de cierre de 6.502,08 puntos. La creación de empleo se desaceleró significativamente en el sector privado en EE UU en agosto, según la encuesta mensual de ADP/Stanford Lab publicada ayer antes de la apertura de Wall Street. El mes pasado, se crearon 54.000 empleos en el sector privado, frente a los 106.000 en julio. Los mercados preveían unos 75.000 empleos creados. Estos datos se suman al aumento de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo (+237.000) y a la contracción del subíndice de empleo, según la encuesta de la federación profesional ISM. “En estos momentos, las malas noticias son, en cierto modo, buenas noticias, ya que el mercado espera una reducción de las tasas de la Fed”, comentó Pat Donlon, de Fiduciary Trust Company. Varios miembros del banco central han abogado recientemente por un relajamiento monetario de la institución, y su presidente, Jerome Powell, dejó la puerta abierta a esta idea.

Esto, debido a la desaceleración del mercado laboral de EE UU.

Los datos publicados ayer refuerzan las expectativas de una reducción de tasas en la reunión de política monetaria de la Fed en septiembre, según la herramienta de seguimiento de CME, FedWatch. Según José Torres, de Interactive Brokers, no son solo las cifras de empleo las que entusiasman a Wall Street: el candidato del presidente Donald Trump para el puesto de gobernador de la Fed, Stephen Miran, “está a punto de ser confirmado”.

Candidato a la Fed promete no ceder a presiones

Harvard y una importante victoria legal

Miran, asesor de Trump en la Casa Blanca, ha sido hasta ahora un ferviente defensor de la agenda económica del presidente estadounidense, que incluye aranceles elevados y presiones constantes sobre la Fed.

 

