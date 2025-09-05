Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |“SERÉ INDEPENDIENTE”

Candidato a la Fed promete no ceder a presiones

Candidato a la Fed promete no ceder a presiones

Stephen Miran

5 de Septiembre de 2025 | 02:39
Edición impresa

El candidato del presidente estadounidense Donald Trump para el cargo de gobernador de la Reserva Federal (Fed), Stephen Miran, aseguró ayer en una audiencia de confirmación ante los senadores que ejercería sus funciones con total independencia.

Si Miran es designado para ocupar un puesto en la Fed, podría participar de la próxima reunión de los días 16 y 17 de septiembre para fijar las tasas de interés que Trump insiste en pedir a la baja. Al frente del consejo de asesores económicos (CEA) de la Casa Blanca, Miran ha sido hasta ahora un ferviente defensor de la agenda económica de Trump, que incluye aranceles elevados a sus socios comerciales y presiones constantes sobre la Fed, a la que se le exige que baje los tipos de interés para favorecer los préstamos y promover la actividad. Miran podría ocupar la vacante que dejó Adriana Kugler, nombrada durante la presidencia del demócrata Joe Biden y quien renunció recientemente.

El mandato que asumirá Miran se extenderá hasta finales de enero de 2026.

La decisión de Trump de nominar a su asesor económico puso en alerta a la oposición demócrata, que teme que ceda a presiones de la Casa Blanca.

Tras pasar ayer por el interrogatorio ante una comisión del Senado encargada de confirmar su nombramiento como gobernador, Miran aseguró en repetidas ocasiones que se mantendría al margen de las interferencias políticas. “Si soy confirmado en la Reserva Federal, actuaré de forma independiente basándome en mi propio análisis de la economía y los datos económicos”, afirmó, calificando la independencia de la institución de “esencial”. “Es importante que la Fed se mantenga al margen de los ciclos políticos”, agregó.

Miran sorprendió a los legisladores demócratas al explicar que no pensaba dimitir a su cargo de titular del CEA, sino más bien tomar una licencia sin goce de sueldo, ya que el mandato en la Fed es de corta duración.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Harvard y una importante victoria legal

LE PUEDE INTERESAR

Crece la presión de Estados Unidos sobre Maduro: “Es un fugitivo de la justicia”

“¿ES USTED UNA MARIONETA DE TRUMP?”

“¿Es usted una marioneta de Donald Trump?”, preguntó el senador republicano por Luisiana John Kennedy. Y Miran respondió: “En absoluto, soy muy independiente de espíritu”. Por estos días, Trump intenta además revocar el mandato de la gobernadora Lisa Cook, también designada durante la presidencia de Biden.

Cook, la primera mujer negra en integrar la Fed, ha acudido ante la justicia para permanecer en su cargo.

Desde que asumió en enero, Trump ha criticado repetidamente al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por no haber recortado las tasas de interés antes, tildándolo de “imbécil”. Desde su último recorte en diciembre, la Fed ha mantenido los tipos de interés en un rango de entre el 4,25% y el 4,50%.

Sin embargo, Powell abrió la puerta a la posibilidad de un recorte de tasas en la próxima reunión de política monetaria del banco este mes.

bys/ksb/nn/db/dg

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Advertencia de Trump: tarifas o “catástrofe económica”
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cuándo empieza la veda electoral y qué estará prohibido

El fallecimiento de Mariano Twerski: de Cristina Pérez a Nelson Castro, así despidieron al periodista de La Redonda

VIDEO.- Un joven motociclista perdió la vida tras un brutal choque con un taxi en la Región

Derrota del Gobierno: uno por uno, cómo votaron los senadores el rechazo al veto en Discapacidad

Sorpresiva falta de GNC en La Plata: que pasó y cuánto demoraría la normalización

Con doblete de Messi y uno del Toro Martínez, la Selección goleó 3 a 0 a Venezuela en el Monumental

“Maestro, se te mueve la rueda”: la escena de película que le armaron a un automovilista en La Plata para robarle

Julieta Ortega y la confesión más caliente: “La mejor noche de sexo de mi vida fue con un experto”
+ Leidas

Hourcade: “El único camino es el diálogo”

Cagliardi: “Hay que ponerle un freno a Milei”

VIDEO.- Una despedida perfecta

Brasil fue letal y le dio una paliza a Chile

VIDEO. Ley por la discapacidad: veto contra la emergencia, afuera

Alak y sus candidatos cerraron la campaña local junto a Kicillof

Homenaje a las colectividades por el Día del Inmigrante

El riesgo país sigue alto y hubo más intervención
Últimas noticias de El Mundo

Advertencia de Trump: tarifas o “catástrofe económica”

Curiosa charla de Putin y Xi sobre la inmortalidad

Maduro, un “fugitivo de la justicia estadounidense” para Washington

El ejército israelí controla el 40% de Ciudad de Gaza, según dijo
Información General
Fenómeno climático: por qué se demora la primavera
Imputan a los herederos del ex funcionario nazi
Compras on line, con botón de arrepentimiento
Los números de la suerte del viernes 05 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Murió Giorgio Armani, ícono mundial de la moda: tenía 91 años
Deportes
VIDEO.- Una despedida perfecta
Noche eterna: el Monumental fue un teatro de despedida
El “Dibu” estableció una nueva marca
Brasil fue letal y le dio una paliza a Chile
De la mano de Juanfer, Colombia sacó pasaje
Policiales
Terror en Villa Castells: una jubilada se desmayó durante un robo
La Justicia define el futuro de los acusados en la causa del fentanilo
En la furia del Conurbano, estar en la calle es sinónimo de peligro
La ex de Herman Krause acataría la orden judicial
En medio de la investigación, la UPA de Los Hornos despidió a Fredy Soria

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla