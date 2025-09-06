Alcaraz: borró a Djokovic y quiere ser “1” otra vez

El español Carlos Alcaraz logró una rotunda victoria sobre el serbio Novak Djokovic en sets corridos y avanzó a la final del Abierto de Estados Unidos en Nueva York. El “1” está a la vuelta de la esquina. Ya se siente.

Alcaraz venció 6-4, 7-6 (7/4) y 6-2 al gigante balcánico que, a los 38 años, cerrará la temporada sin su ansiado título 25 de Grand Slam.

El español luchará mañana por su segundo título del US Open frente al italiano Jannik Sinner que tuvo que luchar mucho para derrotar al canadiense Felix Auger-Aliassime 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4 en un partido de casi 4 horas. El que gane esa final será el número “1” del mundo. Es la primera vez desde 1968 que los mismos jugadores, primero y segundo, definen los cuatro Grand Slam del año.

“Es un gran sentimiento estar otra vez en la final del US Open, se siente increíble”, declaró el español sobre la pista central de Flushing Meadows.

“No fue mi mejor nivel del torneo, pero mantuve uno bueno desde el principio hasta el último punto”, reconoció.

Djokovic plantó batalla en el arranque del partido y llegó a tener una ventaja de 3-0 en el segundo set frente a Alcaraz, al que había vencido en sus duelos previos.

Tras ceder el parcial en el tiebreak, la remontada se antojaba casi imposible frente a un rival dieciséis años menor y en un momento de forma irresistible.

Nole felicitó a Alcaraz con un abrazo en la red tras su cuarta derrota en semifinales de Grand Slam este año.

Alcaraz también puede recuperar el liderato de la ATP si conquista mañana su sexto trofeo de Grand Slam, en una final a la que tiene previsto asistir el presidente estadounidense, Donald Trump.

Ansimova-Sabalenka, la final femenina

La tenista estadounidense Amanda Anisimova (8°) le ganó un partido durísimo a la japonesa Naomi Osaka (23°) y se metió en la final del US Open, donde se enfrentará hoy con la bielorruso Aryna Sabalenka (1°). Anisimova, quien atraviesa el mejor momento de su carrera, se impuso por 6-7(4), 7-6(3) y 6-3 en un encuentro que se extendió durante casi tres horas.