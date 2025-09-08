Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

A SEIS AÑOS DE LA PRESENTACIÓN DE MARADONA

Diego Jr y el paso de su padre por el Lobo: “En Gimnasia fue muy feliz”

Diego Jr y el paso de su padre por el Lobo: “En Gimnasia fue muy feliz”

Una de las últimas fotos de Diego Maradona junto a su hijo

8 de Septiembre de 2025 | 00:20
Edición impresa

Hoy se cumplen 6 años de la presentación de Diego Armando Maradona como entrenador albiazul, en una jornada festiva para el pueblo tripero que desbordó el estadio del Bosque para presenciar el primer entrenamiento, complementado luego por una conferencia de prensa en un hotel de la zona del Teatro Argentino.

En ese contexto, en los próximos días se podrá ver una entrevista de Diego Maradona Jr realizada por Juan Pablo Varsky para su canal de youtube Clank! en la cual contó algunos detalles de la historia con su padre. En la misma, el hijo de Maradona contó cómo cambió su padre desde la llegada al Lobo, etapa en la cual estuvo cerca de él al igual que sus hermanas Dalma, Giannina y Jana.

“En Gimnasia fue muy feliz, el amor que le dio la gente a mi papá... Cuando pisaba el césped de la cancha era otra persona”, dijo Maradona Jr acerca del paso de su padre como técnico del Lobo, frase que -con matices- repiten habitualmente todos los familiares cercanos al astro en esa etapa.

Diego Maradona tuvo una etapa muy feliz en Gimnasia, que le brindó la posibilidad de una despedida de todo el fútbol argentino entre el final de 2019 y los primeros meses de 2020 hasta que la pandemia cortó la competencia y lo alejó del fútbol casi hasta su muerte.

Briasco o Hurtado, la duda de Orfila para Unión

 

