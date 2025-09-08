Diego Jr y el paso de su padre por el Lobo: “En Gimnasia fue muy feliz”

El PJ rompió un maleficio de 20 años y Kicillof proyecta su figura al 2027
Los errores libertarios en una derrota no esperada y los desafíos que se vienen
En La Plata, el PJ triunfó con el 43,6% y se quedó con 7 concejales
VIDEO. De los 16 a los 100: las generaciones se cruzaron en las urnas
El dólar cripto “jugó” su elección y se disparó por encima de los $1.400
Trabajar en elecciones, algo que no se elige pero se debe hacer
El auge de las carreras informáticas, la demanda de talentos y una agenda de futuro
Reclamo por falta de agua hace 6 meses en una casa de 66 entre 121 y 122
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Hoy se cumplen 6 años de la presentación de Diego Armando Maradona como entrenador albiazul, en una jornada festiva para el pueblo tripero que desbordó el estadio del Bosque para presenciar el primer entrenamiento, complementado luego por una conferencia de prensa en un hotel de la zona del Teatro Argentino.
En ese contexto, en los próximos días se podrá ver una entrevista de Diego Maradona Jr realizada por Juan Pablo Varsky para su canal de youtube Clank! en la cual contó algunos detalles de la historia con su padre. En la misma, el hijo de Maradona contó cómo cambió su padre desde la llegada al Lobo, etapa en la cual estuvo cerca de él al igual que sus hermanas Dalma, Giannina y Jana.
“En Gimnasia fue muy feliz, el amor que le dio la gente a mi papá... Cuando pisaba el césped de la cancha era otra persona”, dijo Maradona Jr acerca del paso de su padre como técnico del Lobo, frase que -con matices- repiten habitualmente todos los familiares cercanos al astro en esa etapa.
Diego Maradona tuvo una etapa muy feliz en Gimnasia, que le brindó la posibilidad de una despedida de todo el fútbol argentino entre el final de 2019 y los primeros meses de 2020 hasta que la pandemia cortó la competencia y lo alejó del fútbol casi hasta su muerte.
LEA TAMBIÉN
Briasco o Hurtado, la duda de Orfila para Unión
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí