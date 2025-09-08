A Máximo le preocupa más Caputo que Karina

El diputado y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, tras votar muy temprano en la escuela pública N°5 de Tolosa, hizo unas breves declaraciones a la prensa donde sostuvo que le “preocupa más” lo que hace el ministro de Economía, Luis Caputo, “que lo que hace (la secretaria General de la Presidencia) Karina Milei”.

También aludió ante los micrófonos a la situación de su madre: “Pasaron como 100 días de que la presidenta del PJ está en una domiciliaria”.

“La sociedad va a validar o no una forma de manejar el país; vamos a ver como participa la sociedad, hay que ejercer el derecho”, agregó. Después se fue al departamento de Cristina, donde cumple arresto domiciliario.