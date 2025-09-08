Batacazo del peronismo con un amplio triunfo en quince partidos

Rotundo triunfo del PJ, que superó por más de 13 puntos a LLA
Rotundo triunfo del PJ, que superó por más de 13 puntos a LLA
Con un camporista a la cabeza de la lista de senadores, Fuerza Patria logró una victoria contundente con el 40,34% en este distrito electoral de base agropecuaria muy afectado por las inundaciones
El peronismo de Fuerza Patria arrasó en la cuarta sección electoral, triunfando en 15 de los 19 distritos de la zona noroeste de la Provincia de Buenos Aires y relegó a La Libertad Avanza al segundo lugar, mientras que la alianza Somos (radicales, peronistas disidentes, Coalición Cívica y otros) se quedó con el tercer puesto en cantidad de votos.
El voto en blanco quedó como la cuarta fuerza electoral, con el 8,19% en una sección en la que votaron 343.842 ciudadanos.
La participación ciudadana fue del 62,83% y un nivel de abstención del 37,16%.
Como en este distrito se ponían en juego 7 bancas de senadores provinciales, Fuerza Patria logró 3 escaños, Somos se quedó con 2 y La Libertad Avanza los dos restantes.
El camporista Diego Videla, de Fuerza Patria, logró el 40,34% y logró su banca en el Senado bonaerense junto con la ex diputada provincial Valeria Arata y Germán Lago.
Los dos que quedaron para Somos fueron para el intendente de Junín, Pablo Petrecca (macrista) y Natalia Quintana. Y los dos restantes quedaron para La Libertad Avanza, que ubicará en la Legislatura a Gonzalo Cabezas y Analia Balaudo.
En las elecciones legislativas provinciales realizadas en octubre de 2023 se había registrado un empate técnico entre Unión por la Patria (kirchnerismo) con el 37,6% y Juntos por el Cambio (deglutido este año por La Libertad Avanza) con el 36,3%, mientras que LLA había obtenido el 26%.
En la elección de este domingo está claro que buena parte de los votos que en 2023 fueron para Juntos por el Cambio ahora resultaron captados por Somos Buenos Aires.
En la sección Fuerza Patria consiguió 127.218 votos que equivalen al 40,34% del total. La Libertad Avanza sacó 95.550 votos, el 30,30%, y Somos Buenos Aires se alzó con 62.836 votos, el 19,92%. Le siguieron Potencia con 5.457 votos, el 1,73%; Nuevos Aires 5.402 votos, el 1,71%; el Frente de izquierda y de trabajadores-unidad consiguió 3.962 votos, un 1,25%. Es con Vos Es con Nosotros 2.967 votos, un 0,94%; Valores Republicanos con 2.635 votos logró el 0,83%; Unión y Libertad con 2.564 votos 0,81%; Unión Liberal 1.744 votos, un 0,55%; Partido Libertario 1.353 votos un 0,42%; Frente Patriota Federal 938 votos 0,29%; Movimiento Avanzada Socialista con 865 votos 0,27%; Política Obrera 748 votos, un 0,23%; Construyendo Porvenir 666 votos, un 0,21%; Partido Tiempo de Todos 427 votos, un 0,13%.
La cuarta sección electoral fue quizá la mayor sorpresa de las elecciones legislativas bonaerenses, integrada por 19 partidos de base agropecuaria que en los últimos meses resultaron afectados por anegamientos e inundaciones.
Al conocerse el resultado, no fueron pocos los que se preguntaron si el efecto “inundación” tuvo alguna consecuencia en el humor de los votantes, especialmente porque los problemas viales, productivos y sociales generados por el fenómeno climático no formaron parte de la agenda del gobierno nacional, mientras que sí intentaron ser capitalizados por el gobierno de Axel Kicillof.
En Junín, la ciudad con mayor peso electoral de la sección, Fuerza Patria desbancó del primer lugar a Somos, con la lista que encabezó el actual intendente local Pablo Petrecca, propinándole un duro revés al actual espacio de Somos en esa ciudad y consiguiendo un triunfo luego de largos años, además de recuperar concejales y poniendo paridad en el cuerpo deliberativo local.
En una jornada electoral que quedará marcada en la historia política de toda la Cuarta Sección Electoral, la agrupación Fuerza Patria se alzó con una victoria contundente.
